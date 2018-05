Bác sĩ chạy khắp thành phố mua máu truyền cho chàng trai bị đâm vỡ thận

Chạy đua 'thời gian vàng' cứu 2 người chấn thương sọ não nặng / Nỗ lực xuyên đêm cứu vị giám đốc người Nhật bị nhồi máu tủy

Bệnh nhân với vết trọng thương đang chuẩn bị được mổ. Ảnh: TT.

Bệnh nhân Duy 21 tuổi được người dân đưa đến Bệnh viện An Sinh cấp cứu lúc nửa đêm 6/8 trong tình trạng nguy kịch, khắp người đầy máu. Trước đó Duy bị một người say rượu đâm bằng dao, suy hô hấp, mạch yếu, huyết áp không đo được.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ thận do nhát dao đâm, phải phẫu thuật ngay song người bệnh có nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ do mất máu quá nhiều. Các bác sĩ quyết định phát lệnh báo động đỏ, mời các chuyên gia đầu ngành tiết niệu hỗ trợ xử trí. Ca mổ diễn ra vào lúc 0h sáng 7/8. Khi tiếp cận sâu vào vết thương, kíp mổ nhận thấy một bên thận của anh Duy đã bị chẻ làm đôi, đó là lý do khiến máu chảy ồ ạt. Khó khăn gặp phải là bệnh nhân có nhóm máu rất hiếm không trùng khớp với các nhóm máu có sẵn trong nguồn dự trữ của bệnh viện.

Ê kip cấp cứu đã chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất tại phòng mổ khâu lại quả thận tách đôi. Nhóm thứ hai lên xe cấp cứu đến các trung tâm trữ máu trong thành phố tìm mua loại máu phù hợp về truyền cho người bệnh. May mắn cuối cùng nhóm thứ hai đã tìm được lượng máu cần thiết.

Bệnh nhân được truyền tổng cộng 4 lít máu trong suốt quá trình phẫu thuật. Ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đến sáng 11/8, sức khỏe anh Duy đã dần hồi phục, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi tiếp.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Thi Trân