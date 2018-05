Bác sĩ đối diện với cái chết như thế nào

Bác sĩ phải xử lý các vấn đề như bao người khác, trong đó bao gồm cả cái chết. Câu hỏi đặt ra là những chuyên gia ấy đối diện với giây phút cuối đời như thế nào? Trong bài viết trên tờ Journal of the American Geriatrics Society, nhóm nghiên cứu Mỹ do tiến sĩ Daniel D. Matlock từ Đại học Colorado kết luận phần lớn bác sĩ muốn đến bệnh viện thay vì ra đi ở nhà.

Ảnh: indianexpress.

Theo Medical Daily, các tác giả đã so sánh dữ liệu của 9.947 thầy thuốc đã qua đời với 191.426 người không làm trong ngành y. Kết quả, trong 6 tháng cuối, thời gian nằm viện của hai nhóm là tương đương nhau và đều có ít nhất một lần được chuyển vào đơn vị chăm sóc đặc biệt. Trên thực tế, các bác sĩ lưu lại đơn vị chăm sóc đặc biệt lâu hơn. Dù sắp ra đi, họ vẫn sẵn sàng nhập viện nhiều lần.

Các bác sĩ không tránh khỏi những cảm xúc nền tảng là nỗi sợ cái chết và ham muốn trốn tránh. Điều này trái với kết quả của những cuộc khảo sát trước đây. Trong bài luận năm 2011, tiến sĩ Ken Murray viết rằng chuyên gia y tế thường từ chối hóa trị nếu mắc bệnh ung thư không thể chữa khỏi. Bản thân họ cũng nghĩ rằng cái chết của mình sẽ không giống những người còn lại.

Bên cạnh đó, đội ngũ nghiên cứu nhận định kiến thức về chăm sóc sức khỏe giúp các bác sĩ hiểu rõ hơn tiên lượng, chi phí và lợi ích của kỹ thuật y tế để từ đó đưa ra quyết định điều trị.

Một điều đang dần thay đổi là giờ đây, cũng như nhiều nhóm nghề nghiệp khác, các bác sĩ ngày càng quan tâm đến chăm sóc giảm nhẹ cuối đời. Tuy nhiên, vài chuyên gia bày tỏ lo ngại trước hiện trạng nhiều biện pháp can thiệp không đem lại hoặc đem lại rất ít hiệu quả. Càng chi tiêu nhiều vào tuần cuối cùng càng dễ làm giảm chất lượng cái chết và đôi khi, chăm sóc giảm nhẹ có thể đi ngược lại mong muốn của người bệnh.

Minh Nguyên