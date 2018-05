Bác sĩ hủy bữa cơm với mẹ để mổ cứu bàn tay bệnh nhi

Ca mổ cứu bé gái 2 tuổi khi người nhà đã bỏ cuộc / Bác sĩ ký giấy mổ để kịp cứu cô gái không thân nhân

Bệnh nhi từ Tây Ninh lên TP HCM khám tại Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận với tình trạng tay ngày càng xấu đi sau khi được mổ tách dính ngón từ tháng 1. Kết quả thăm khám xác định bệnh nhi bị sẹo lồi phì đại làm dính chặt toàn bộ chiều dài và co rút toàn bộ hai ngón 3, 4. Thời gian dài bị sẹo co rút nên các khớp cũng bị biến dạng và co rút cứng khớp.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh từng mổ nhiều trường hợp dị tật ngón tay phức tạp và chỉnh sửa các bé bị di chứng bỏng do gây sẹo co rút nặng ở ngón tay, bàn tay. Chính vị bác sĩ này đã phẫu thuật giữ lại toàn vẹn ngón cái bị nhiễm trùng hoại tử cho diễn viên Cò của phim Đất Phương Nam; hay phẫu thuật tái tạo ngón cái dị tật nặng cho một sinh viên y khoa, nay đã sử dụng được ngón cái thuần thục. Lần này, bác sĩ Anh khuyên gia đình bệnh nhi cho bé phẫu thuật sớm.

Bàn tay bệnh nhi với tình trạng sẹo lồi phì đại trước mổ. Ảnh: X.A

Là người trực tiếp mổ, bác sĩ Xuân Anh tiên lượng ca mổ rất nặng nề và khó khăn vì tình trạng nặng và phải chỉnh sửa lại những thứ chưa tốt từ lần mổ trước, khả năng hoại tử ngón rất cao. "Biết là khó nhưng chúng tôi quyết tâm phải giúp bé hoàn chỉnh bàn tay vì nếu không sẽ phải mang tật suốt đời", bác sĩ Anh chia sẻ.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 3 giờ. Các bác sĩ bóc tách cắt lọc bỏ toàn bộ mô sẹo phì đại, loại hết mô xơ cho đến mô mở bình thường, bóc các dây xơ dính gây nguy cơ sẹo co rút ngón, giải phóng khớp bị cứng, cắt bỏ sẹo co rút các ngón. Sau khi các khớp đã mềm mại và duỗi thẳng hoàn toàn, bác sĩ xuyên hai đinh nhỏ dọc trục hai ngón cho bé để ngừa sẹo co rút khớp tái phát và hạn chế vận động ngón giúp da ghép sống tốt, hạn chế bị sẹo phì đại. Phần da giữa kẽ ngón cũng được tái tạo.

Bàn tay bệnh nhi xinh xắn sau mổ. Ảnh: X.A

Nhìn thành quả của cuộc phẫu thuật, mẹ bệnh nhi nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc. Bé xuất viện sau mổ một ngày, giữ vết thương khô sạch và hẹn tái khám để đánh giá da ghép. Đinh sẽ được rút ra sau 6 tuần và thay bằng nẹp ngón tay, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bàn tay sẽ được tiến hành sớm sau khi da ghép ổn.

Ca mổ kết thúc, vị bác sĩ mới nhớ tới lời hứa cùng mẹ ăn bữa cơm trưa. Bà vẫn ngồi bên mâm cơm chờ con. Song ca trực chiều đã đến, bác sĩ Xuân Anh không kịp về ăn cùng mẹ, bèn cắn vội mẩu bánh rồi bước vào phòng khám bệnh có đông người đang chờ.

Lê Phương