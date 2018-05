Bác sĩ nữ 'mát tay' hơn bác sĩ nam

Theo AP, phát hiện trên được đăng trên tờ Journal of the American Medical Association sau khi các nhà khoa học từ Đại học Harvard phân tích hồ sơ của một triệu người từ năm 2011 đến 2014. Cụ thể, so với bác sĩ nam, bác sĩ nữ có tỷ lệ bệnh nhân tử vong trong 30 ngày đầu nhập viện ít hơn 4% và tỷ lệ bệnh nhân tái nhập viện sau 30 ngày xuất viện ít hơn 5%.

Ảnh: DM.

"Sự khác biệt về tỷ lệ tử vong khiến chúng tôi ngạc nhiên", tác giả công trình là chuyên gia chính sách và quản lý y tế Yusuke Tsugawa cho biết. "Giới tính của bác sĩ dường như đặc biệt quan trọng với những ai mắc bệnh trầm trọng". Ông ước tính nếu bác sĩ nam đạt được thành công tương tự đồng nghiệp nữ, số người trên 65 tuổi tử vong mỗi năm ở Mỹ giảm 32.000 trường hợp.

Các nhà khoa học không lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên song một công trình trước đây lập luận bác sĩ nữ theo sát hướng dẫn lâm sàng và tích cực trao đổi với bệnh nhân. "Có những bằng chứng cho thấy bác sĩ nam và bác sĩ nữ hành nghề khác nhau. Sự khác biệt ấy dường như ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân". Giám đốc Viện Sức khỏe Toàn cầu Harvard Ashish Jha nhận định. "Chúng ta cần hiểu vì sao bác sĩ nữ lại giảm được tỷ lệ tử vong để mọi bệnh nhân đều được chăm sóc theo cách tốt nhất, bất kể giới tính bác sĩ của họ".

Minh Nguyên