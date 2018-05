Bác sĩ Sài Gòn phối hợp An Giang hồi sinh cụ ông tắt thở

Cụ ông tại Long Xuyên sáng 20/9 đột ngột ngất xỉu, người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trong tình trạng ngưng tim ngưng thở. Các bác sĩ cấp cứu đã hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, sốc điện, dùng thuốc vận mạch để giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đang trong thời gian cử hai bác sĩ là Phạm Huỳnh Minh Trí và Trần Văn Đấu lên Bệnh viện Thống Nhất học tập để triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch. Lúc này bác sĩ Trí có mặt tại An Giang đã liên lạc với phó giáo sư Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Tim mạch cấp cứu can thiệp Bệnh viện Thống Nhất để trao đổi hướng xử trí.

Phó giáo sư Hồ Thượng Dũng và bác sĩ Phan Văn Trực hội chẩn can thiệp mạch vành cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim ngưng tim ngưng thở từ An Giang. Ảnh: M.T.

Các bác sĩ xác định cụ ông bị nhồi máu cơ tim cấp, tổn thương rất nặng hai nhánh động mạch chính. Bệnh nhân được nhanh chóng cho dùng thuốc tiêu sợi huyết để tạm thời tái thông dòng máu. Khi tình trạng ổn định, bác sĩ tại An Giang đã khẩn cấp chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương lên Bệnh viện Thống Nhất.

Kíp bác sĩ tại TP HCM đã chuẩn bị sẵn, đón bệnh nhân chuyển vào phòng can thiệp mạch vành cấp cứu để tái tưới máu cơ tim. Sau can thiệp bệnh nhân hiện hồi phục sức khỏe, ăn uống đi lại bình thường và chuẩn bị xuất viện.

Ê kíp gồm Bệnh viện Thống Nhất và hai bác sĩ Phạm Huỳnh Minh Trí, Trần Văn Đấu từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trực tiếp phối hợp can thiệp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: M.T.

Giáo sư Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết nơi này đã và đang hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho nhiều địa phương như bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Bình Định, An Giang, Vĩnh Long... và một số bệnh viện tuyến dưới tại TP HCM. Nhờ đó nhiều bệnh nhân nguy cấp đảm bảo thời gian vàng cứu sống, giảm tỷ lệ tử vong, chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí.

Bệnh nhân hồi phục khỏe mạnh sau ca can thiệp. Ảnh: Lê Phương.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do cơ tim không có máu tưới vì tắc nhánh động mạch vành. Vùng cơ tim bị ảnh hưởng quá lớn gây choáng, người bệnh có thể tử vong tại chỗ. Nhiều trường hợp nếu không can thiệp cấp cứu mà chỉ dùng thuốc tiêu sợi huyết và điều trị nội khoa như trước đây thường khó qua khỏi hoặc có thể sẽ bị suy tim, ảnh hưởng tính mạng.

Lê Phương