Bác sĩ sai sót trong vụ thiếu úy cảnh sát tử vong do uống nhầm ma túy

Thiếu úy cảnh sát tử vong sau khi uống nhầm nước pha ma túy

Ngày 10/9, kết luận này của hội đồng chuyên môn đã được chuyển đến công an tỉnh Vĩnh Long. Kiểm tra quá trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận xử trí bệnh nhân Nguyễn Đức Đạt, hội đồng chuyên môn cho rằng "bác sĩ trực có sai sót chuyên môn về nhận định ban đầu của bệnh". Bác sĩ trực cấp cứu được xác định là chưa khai thác về bệnh sử, chẩn đoán ban đầu.

Với sai sót này, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long yêu cầu bệnh viện kiểm điểm bác sĩ có liên quan. Bác sĩ Văn Công Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết trong tuần này sẽ tổ chức kiểm điểm kíp trực và xử lý.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Cửu Long.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau kết luận của hội đồng chuyên môn, công an tỉnh sẽ cùng Viện kiểm sát và Tòa án tỉnh thống nhất xử lý vụ việc.

"Trước mắt Công an huyện Long Hồ và Công an tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ gia đình thiếu úy Đạt 60 triệu đồng, an táng tại nghĩa trang huyện Long Hồ", đại tá Mộng nói.

Tối 13/7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt cùng đồng đội truy bắt vụ tàng trữ, sử dụng ma túy đá. Trong lúc lập biên bản xử lý tại nhà một nghi phạm, thiếu úy Đạt khát nên uống một ca đựng sẵn nước tại đây. Sau đó thiếu úy có biểu hiện bất thường, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn. Bác sĩ trực nhận định đây là tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính nên đề nghị đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần cách đó khoảng 5 km.

Khi đến Bệnh viện Tâm thần, thiếu úy Đạt rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức. Sau khoảng một giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân tử vong.

Kết quả xét nghiệm loại nước trong ca nhựa mà thiếu úy Đạt đã uống có chứa methamphetamine là một loại ma túy đá. Lượng lớn ma túy trong ca nước khiến thiếu úy bị ngộ độc, là nguyên nhân tử vong.

Cửu Long