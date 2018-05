Bài hát tiết lộ nguy cơ rối loạn tâm thần

Theo New York Post, các nhà khoa học từ Đại học New York (Mỹ) đã chơi 260 ca khúc cho 200 tình nguyện viên và phát hiện sở thích âm nhạc liên quan đến bệnh tâm thần. Cụ thể, những người quy tụ nhiều đặc điểm rối loạn nhân cách (psychopath) nhất thường hâm mộ bài hát No Diggity của Blackstreet và Lose Yourself của Eminem. Trong khi đó, fan bài hát My Sharona của The Knack và Titanium của Sia lại ít đặc điểm bất thường.

Ca khúc Love Yourself của Eminem

Ca khúc Titanium của Sia

"Truyền thông thường xây dựng hình ảnh người rối loạn nhân cách như những tên sát nhân hàng loạt nhưng thực tế không phải vậy", ông Pascal Wallisch dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết. "Họ cũng không giống nhân vật Joker trong Batman mà đôi khi đang ở ngay cạnh bạn, làm việc và hòa nhập vào đám đông. Điều khác biệt là họ có những khoảng tối tâm lý".

Diễn viên Mads Mikkelsen trong vai Hannibal Lecter, sát nhân bị cho là rối loạn nhân cách. Ảnh: indiewire.

Các nhà khoa học ước tính khoảng 1% dân số Mỹ thể hiện đầy đủ mô tả của chứng rối loạn nhân cách và khoảng một phần năm tù nhân được xác định bị rối loạn tâm lý.

Ông Wallisch nhấn mạnh nghiên cứu còn sơ bộ và chưa thể kết luận, song hy vọng phát hiện ban đầu sẽ là bước đệm để tiến hành công trình lớn hơn. Từ đó xác định những trường hợp rối loạn nhân cách.

Rối loạn nhân cách (psychopath) còn được gọi là thái nhân cách (trạng thái biển đổi nhân cách) là một trong những rối loạn khó phát hiện nhất. Nhìn từ bên ngoài, người rối loạn nhân cách có thể trông rất bình thường, thậm chí hấp dẫn, quyến rũ. Thế nhưng bên trong, họ thiếu thấu cảm và hối hận, mang tính cách mạnh bạo, tự cao tự đại và có những hành vi chống đối xã hội kéo dài. Giới khoa học nhận định rối loạn nhân cách có mối liên quan đến hành vi phạm tội. Nhiều tên sát nhân hàng loạt nổi danh như Ted Bundy và John Wayne Gacy và Dennis Rader đều bị rối loạn nhân cách.

Minh Nguyên