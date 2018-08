Bấm huyệt đơn giản chữa nôn mửa

Ngày xưa, thời nhà tôi vẫn còn lợp mái tranh, mỗi lần tôi bị nôn, bố mẹ thường lấy vài cộng tranh trên mái nhà nhét vào tai một lát là hết. Khi tôi hỏi, bố nói đó là mẹo dân gian được ông bà truyền lại. Bây giờ tôi đã lập gia đình nhưng ở nhà xây chứ không lợp bằng mái tranh nữa, mỗi lần con cái nôn trớ chẳng biết lấy đâu ra cộng tranh để nhét vào tai cho con. Sau này được một người bạn mách cho 2 cách bấm huyệt đơn giản, tôi đã áp dụng thấy khá hiệu quả xin chia sẻ cùng mọi người:

Cách thứ nhất chữa nôn mửa do bệnh: Hãy dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào phần gân mềm nằm giữa xương ngón tay trỏ và ngón cái (bấm ở giữa vùng chữ V). Cứ như thế ấn mạnh và day ngón tay liên tục trong vòng 5 đến 7 phút sẽ khỏi.

Dùng tay ấn mạnh vào phần gân mềm tiếp giáp giữa xương ngón tay trỏ và ngón cái sẽ hết nôn mửa. Ảnh: wp.

Cách thứ hai nếu bị nôn khi đi xe: Dùng đầu ngón tay ấn mạnh lên huyệt cổ tay và giữ chừng 3 đến 5 phút sẽ hết. Tư thế bấm huyệt ở cổ tay: dùng ngón tay cái đặt ở mặt trên cổ tay, các ngón còn lại nằm phía dưới. Ấn ngón cái với lực vừa phải lên vị trí giữa hai gân lớn ở cổ tay.

Tư thế bấm huyệt ở cổ tay. Ảnh: wp.

Ngoài ra, lời khuyên cho các bạn hay bị say xe là trước khi lên xe từ 10 đến 15 phút nên uống một viên thuốc chống say, chọn chỗ ngồi càng gần đầu xe và thoáng càng tốt, đồng thời giữ cho đầu ở trạng thái ổn định. Không nên để bụng đói khi lên xe nhưng cũng không nên ăn quá no, hạn chế dùng thức ăn nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, có thể dùng một lát gừng hoặc vỏ cam, quýt đưa lên mũi ngửi, mùi tinh dầu sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu khi đi xe.

Chúc các bạn thành công khi áp dụng các phương pháp trên. Bạn nào có mẹo trị nôn hay hơn hãy chia sẻ với mọi người nhé.

Trần Thị Hoa (Vĩnh Cửu, Đồng Nai)