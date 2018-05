Bạn thuộc trí thông minh nào trong 9 kiểu thông minh của con người

Dấu hiệu bạn là người thông minh / 5 cách đơn giản giúp tăng chỉ số IQ của bạn

Thời hiện đại, chúng ta thường đánh giá trí thông minh của cá nhân dựa trên số điểm đạt được trong bài test IQ phổ quát. Giờ đây, các nhà khoa học nhận định hiểu biết về IQ quá hạn hẹp và tồn tại đến 9 kiểu trí thông minh chứ không phải một.

Theo IBTimes, một nhóm chuyên gia tin rằng trí thông minh được chia làm 9 nhóm nhỏ bao gồm: trí thông minh không gian, tự nhiên, âm nhạc, toán logic, nội tâm, ngôn ngữ, xúc giác cơ thể, tương tác đa cá nhân và hiện sinh. "Mỗi kiểu thông minh có điểm mạnh và hạn chế riêng", nhà tâm lý học Howard Gardner, tác giả cuốn Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences cho biết. Ông giải thích trí thông minh mà chúng ta vốn biết chỉ là kết quả của "một thực thể đơn lẻ tập hợp những đặc tính được thừa kế" đồng thời khẳng định 9 kiểu trí thông minh vừa đề cập hoàn toàn độc lập với nhau.

Dù ý tưởng của Gardner không được đại đa số giới khoa học ủng hộ, nhiều nhà giáo dục đồng tình trí thông minh không thể bị tóm thành một kiểu vì mỗi đứa trẻ đều tư duy và học tập theo cách riêng biệt.

Nghiên cứu năm 2015 trên tờ Nature Neuroscience kết luận hầu hết trí thông minh được di truyền. Nó chịu tác động của cụm gen M1, M3 và kết hợp cùng khả năng ghi nhớ, chú ý, tốc độ xử lý, lý luận, chức năng điều hành.

Ngoài ra, trí thông minh còn liên quan đến một số nét tính cách. Ví dụ, công trình công bố mùa hè năm 2016 cho rằng lười biếng có thể là đặc điểm của trí thông minh vượt trội. Ngược lại, người kém tư duy thường khó ngồi yên và dễ bị cuốn hút bởi các hoạt động thể chất.

