Báo động nguy cơ nhiễm viêm gan siêu vi tại Việt Nam

Viêm gan siêu vi nếu không ngăn ngừa và có giải pháp điều trị kịp thời sẽ chuyển sang xơ gan và ung thư gan. Do đó, viêm gan siêu vi được coi là “sát thủ thầm lặng” và đang gây nên nhiều hệ lụy cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Viêm gan siêu vi đang là sát thủ thầm lặng đối với con người.

Số liệu thống kê được thống kê tại hội thảo chuyên đề mới đây cho thấy, khoảng 70-80% trường hợp nhiễm virus viêm gan B, C chuyển thành viêm gan siêu vi mãn tính. Tại hội thảo chuyên đề về “Viêm gan siêu vi B, C - Khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành lâm sàng” diễn ra vào tháng 10 năm 2012, các chuyên gia đầu ngành trong hội gan mật, tiêu hóa của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nêu lên những thách thức và khó khăn trong việc điều trị bệnh gan hiện nay. Đây là 2 căn bệnh phổ biến, nguy hiểm và được coi như là một “sát thủ thầm lặng” đối với con người.

Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WTO), trên thế giới hiện có khoảng 400 triệu người nhiễm viêm gan siêu vi B và C, đáng chú ý là có hơn một triệu người tử vong vì viêm gan siêu vi hàng năm. Hiện nay, tỷ lệ người dân Việt Nam nhiễm viêm gan siêu vi B và siêu vi C khoảng 15 đến 20% và có khoảng 8 triệu người đang mắc bệnh. Dự báo đến năm 2025, Việt Nam có 40.000 trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh viêm gan siêu vi B, C.

Thói quen rượu bia sau tan sở là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến gan hư tổn.

Theo giới chuyên gia, Việt Nam là một nước có nguy cơ nhiễm viêm gan siêu vi thuộc hàng cao nhất trên thế giới bởi người dân phải sống trong môi trường ô nhiễm, thường xuyên sử dụng những thực phẩm chứa hóa chất độc hại và thói quen uống quá nhiều rượu bia của người dân. Đây là 3 tác nhân gây hại trực tiếp khiến gan hư tổn và làm tế bào gan mất dần khả năng tự vệ trước sự tấn công của vi-rút viêm gan khiến nguy cơ bị nhiễm viêm gan siêu vi B và C tăng cao.

Tuy nhiên, phần lớn người dân Việt Nam chưa nhận thức được những nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn cho lá gan của mình khi vừa phải sống trong một môi trường có nhiều tác nhân gây hại cho gan vừa đối mặt với nguy cơ bệnh viêm gan siêu vi khá cao. Chính sự chủ quan đã khiến nhiều bệnh nhân viêm gan khi phát hiện bệnh thì đã quá muộn khi tình trạng của gan đã trầm trọng hoặc đã chuyển sang xơ gan hay ung thư gan.

"Để chủ động phòng tránh các tác nhân gây hại cho gan và có biện pháp chăm sóc gan hợp lý, đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này, mỗi người nên có ý thức cao hơn, chăm sóc bảo vệ tốt hơn cho lá gan trước khi quá muộn", một chuyên gia nhấn mạnh.

Diệp Trương