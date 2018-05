Bảo vệ mắt trong những ngày Tết

Theo bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Tết là lúc dễ xảy ra những chấn thương cho mắt do những loại đồ chơi không an toàn hoặc do bất cẩn trong lúc vui chơi. Trẻ em được nghỉ dài ngày không có người giám sát, người lớn thì bận nhiều việc, tần suất tham gia giao thông đi lại nhiều...

Dưới đây, bác sĩ Cương đưa ra một số khuyến cáo để bảo vệ mắt trong dịp Tết:

1. Đừng lúc nào rời mắt khỏi trẻ nhỏ

Dịp lễ Tết, trẻ thường nhận được đủ loại quà, trong đó có cả súng đồ chơi, phi tiêu và dụng cụ thể thao..., chúng đều tiềm ẩn nguy hiểm. Mỗi năm, các bác sỹ nhãn khoa điều trị cho rất nhiều trường hợp chấn thương do những thứ đồ chơi tưởng chừng như an toàn gây ra.

Vì thế, cha mẹ nên xem kỹ những ghi chú trên đồ chơi, để từ đó chọn lựa những món quà phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển của trẻ. Tránh mua đồ chơi có những chi tiết nhọn, nhô ra hoặc có thể bắn ra được.

Luôn để mắt đến trẻ khi chúng chơi những đồ chơi hoặc những trò chơi có nguy cơ gây chấn thương.

2. Đề phòng tai nạn do pháo

Dù nước ta đã cấm đốt pháo từ lâu nhưng các loại pháo nổ của Trung Quốc vẫn còn lưu hành lậu. Pháo hoa, thăng thiên, nhị thanh, pháo sáng được giới trẻ dùng công khai. Năm nào cũng có người bị chấn thương mắt do pháo.

Chỉ trong mấy ngày Tết năm ngoái, Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 20 bệnh nhân bị tổn thương mắt do pháo, gây giảm thị lực. Có người gặp nạn vì tự chế pháo, có người thì lại bị pháo bắt vào mắt khi đi chúc Tết... Những trường hợp này thường phải điều trị lâu dài.

Ngoài ra cần chú ý, cự ly an toàn để xem pháo hoa lý tưởng là khoảng 150m.

3. Tai nạn sinh hoạt ngày Tết

Những ngày này, gia đình nào cũng có vô số thứ để dọn dẹp trang trí, vì thế mà tai nạn trong nhà, trong sinh hoạt sẽ rất nhiều nếu không chú ý.

Với nhiều người Việt, cành đào, cây quất và một vài loại cây cảnh khác là linh hồn của ngày Tết. Thế nhưng, chúng ẩn chứa trong đó những mối nguy hiểm, đó là những bóng đèn nhấp nháy và những vật trang trí khác. Những nhánh đào chĩa ra cũng có thể nguy hiểm cho mắt.

Vì thế, bạn phải hết sức cẩn thận khi lại gần hoặc di chuyển cây cảnh trong nhà. Nên treo những vật trang trí làm bằng thủy tinh cách xa tầm với của trẻ để tránh những tai nạn thương tích đáng tiếc.

4. Cần làm gì khi bị chấn thương mắt

- Không day giụi mắt

- Không đè ép, xối rửa hay bôi thuốc gì vào mắt. Thay vào đó, hãy rửa mắt dưới vòi nước, nhúng mắt vào nước sạch khi bị bụi hay hóa chất lọt vào mắt

- Không cố lấy dị vật ra khỏi mắt hay rút vật đang cắm vào mắt

- Đến chuyên khoa mắt gần nhất để cấp cứu

Phương Trang