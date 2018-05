Bắp rang bơ tại TP HCM không chứa hóa chất độc

Bắp rang bơ càng thơm càng độc / Kiểm nghiệm bắp rang bơ tìm hóa chất độc hại

Số mẫu bắp rang bơ này được Chi cục An toàn thực phẩm TP HCM lấy tại 4 địa điểm kinh doanh trên địa bàn quận 1, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Thạnh. Thông tin được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố mới đây. Cục sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát an toàn thực phẩm để phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời cho cộng đồng.

Ảnh: vfchiro.

Trước đó, ngày 24/10, Cục An toàn thực phẩm đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm TP HCM và Hà Nội lấy mẫu bắp rang bơ kiểm nghiệm định danh hóa chất, mức độ ảnh hưởng của chất Diacetyl đến sức khỏe.

Diacetyl còn có tên butan-2,3-dion, là chất lỏng dễ bay hơi, khi hóa hơi cho mùi thơm nồng nàn hơn cả bơ thật. Cách nay gần chục năm, Viện Quốc gia sức khỏe và an toàn nghề nghiệp Mỹ bắt đầu lưu ý về sự không an toàn khi hít phải hơi Diacetyl trong thời gian dài, có thể dẫn đến một loại bệnh hô hấp đặc biệt, gọi là viêm tiểu phế quản co khít. Bệnh khó trị và không hồi phục, nếu nặng chỉ có thể chữa bằng cách ghép phổi. Nhưng đến nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Mỹ vẫn công nhận Diacetyl là chất an toàn trong thực phẩm.

Lê Phương