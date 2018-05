Bất dung nạp sữa khiến trẻ hấp thu dinh dưỡng kém

Bất dung nạp sữa là tình trạng bé có phản ứng bất lợi với thành phần dưỡng chất của sữa bao gồm: không hấp thu hết đường lactose và dị ứng đạm sữa. Trường hợp bất dung nạp lactose do thiếu hụt men lactase ở bờ bàn chải ruột có thể do bẩm sinh (di truyền) hoặc tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng. Do đó, kém hấp thu lactose là biểu hiện của không dung nạp lactose và phụ thuộc sự mất cân bằng giữa lượng lactose tiêu hóa, khả năng thủy phân của men lactase. Trẻ sẽ bị kém bú, kém ngủ, chậm lớn, thiếu máu thiếu sắt...

Trường hợp dị ứng đạm sữa (còn gọi là dị ứng protein sữa) là một trong những dị ứng thức ăn thường gặp nhất ở trẻ nhỏ. Nghiên cứu mới nhất về dị ứng sữa ở trẻ dưới 3 tuổi tại Hà Nội cho thấy tỷ lệ trẻ dị ứng sữa là 2,1%, phân bổ nhiều nhất ở nhóm dưới một tuổi; nhóm trẻ dị ứng sữa có tỷ lệ suy dinh dưỡng (24%) cao hơn tỷ lệ chung (10%) và 33,3% trẻ dị ứng sữa thiếu máu, thiếu sắt. Nếu không được phát hiện kịp thời, điều trị và điều chỉnh chế độ ăn thích hợp, bé có nguy cơ suy dinh dưỡng cùng nhiều hệ lụy khác do sức đề kháng kém dần.

Để xác định tình trạng bất dung nạp đường lactose và dị ứng đạm sữa, bác sĩ cần thực hiện một số phương pháp như test tẩy da, xét nghiệm máu, xét nghiệm phân… Trẻ gặp hai tình trạng trên đều có triệu chứng khá giống nhau như: nôn ói, chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy, phân nhầy máu, kém bú, kém ngủ, tăng cân ít… Do đó, người lớn dễ bị nhầm lẫn.

Tuy nhiên, trẻ dị ứng đạm sữa còn có các triệu chứng ở da như: phát ban, chàm, hăm tã kéo dài, chảy nước mũi, ngứa mũi, nghẹt mũi, khò khè, khó thở… Trẻ có thể bị sốc phản vệ, gây đe dọa đến tính mạng. Nếu nghi ngờ tình trạng này, phụ huynh nên đưa con đi khám tại cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác.

Theo GS.TS.BS chuyên khoa Nhi, Hoàng Trọng Kim, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP HCM, cha mẹ có thể tìm hiểu tình trạng dung nạp sữa của con mình bằng cách trả lời câu hỏi sau:

Hoàng Quyên

