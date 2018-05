Bé 10 tháng tuổi tử vong khi đang thay băng

Chiều 3/11, hàng chục người nhà của cháu An Thư (11 tháng tuổi), con của anh Vương Đình Đào (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Quyết (23 tuổi) ở xã Thanh Hà huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã đến Bệnh viện Nhi Nghệ An, đề nghị làm rõ cái chết bất thường của bé.

Người nhà yêu cầu bệnh viện làm rõ cái chết của bệnh nhi. Ảnh: H.P.

Người nhà cho biết, ngày 26/10, bé An Thư nhập khoa Lây - Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Nghệ An sau một thời gian điều trị các triệu chứng sốt cao, đi ngoài, nổi hạch ở cổ tại trạm y tế xã không có kết quả. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu Thư bị viêm hạch góc hàm phải rồi ap-xe hạch góc hàm.

Ngày 29/10, cháu được đưa đến khoa Tai - Mũi - Họng để phẫu thuật. Ca mổ thành công, vết mổ được rửa, thay băng thường xuyên, không có mủ.

"Bác sĩ thông báo thứ hai tuần tới (6/11) cháu sẽ được ra viện, gia đình chúng tôi rất vui mừng. Trưa 3/11, y tá đến thay băng cho cháu. Một lúc sau, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy toàn thân bé tím tái, y tá vội đưa bình ôxy cho cháu thở và gọi bác sĩ đến", bà Nguyễn Thị Tâm (64 tuổi) kể lại.

Bệnh nhi được bác sĩ đưa đến Khoa cấp cứu rồi sang Khoa hồi sức tích cực nhưng đến 14h đã tử vong. Cho rằng kíp trực và các y tá thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết của cháu bé, người nhà yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đại diện bệnh viện và gia đình đã họp giải quyết vụ việc. Bác sĩ Phan Văn Tư, Phó giám đốc bệnh viện giải thích, khi thay băng, cháu bé khóc làm co thắt thanh quản, khiến lượng ôxy lên não thiếu dẫn đến tử vong.

Trong biên bản ghi nhận việc với người nhà, bác sĩ Tư cho rằng nguyên nhân tử vong của bệnh nhi là do: "Co thắt thanh quản không hồi phục nên bệnh nhân đã chảy dịch apxe hạch góc phải (xảy ra khi đang thay băng)".

Cuối buổi chiều, gia đình đã đưa thi thể cháu bé về quê an táng.

Nguyên Khoa