Bé 10 tháng tuổi tưởng viêm phế quản hóa hóc xương cá

Gia đình không biết bé bị hóc xương cá, đưa đến một bệnh viện thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phế quản. Sau 8 ngày không giảm, bệnh nhi được chuyển sang Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Dị vật xương cá được gắp ra từ đường thở của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nội soi phát hiện bé bị dị vật khí quản. Bác sĩ đã nội soi cấp cứu, gắp dị vật là một cái xương cá dài gần một cm trong lòng khí quản bệnh nhi.

Bác sĩ Đoàn Nhân Chính, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, dị vật đường thở là một trong những trường hợp cấp cứu khẩn. Nạn nhân có thể tử vong ngay sau khi hóc dị vật do bị che lấp hoặc co thắt đường thở, đặc biệt là bệnh nhân nhỏ tuổi.

Thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp hóc dị vật, chủ yếu trẻ nhỏ.

Thu Hiền