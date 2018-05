Bé 11 ngày tuổi bị đâm hồi phục ngoạn mục

Giờ phút căng thẳng mổ rút dao cứu bé 11 ngày tuổi bị đâm / Mẹ cháu bé 11 ngày tuổi bị đâm lặng lẽ gặp con

Sáng nay bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết kết quả kiểm tra sau 10 ngày phẫu thuật của bệnh nhi tiến tiển tốt và "hồi phục ngoạn mục hơn cả mong đợi". Hai vấn đề lo lắng sau mổ là chảy máu thứ phát và nhiễm trùng hiện chưa xảy ra. Kết quả tầm soát não ban đầu cho thấy những biến chứng lo sợ gặp phải đã ở mức thấp nhất. Mắt bên trái của bé ở vùng bị dao đâm đã nhắm mở tốt, chứng tỏ nhãn cầu không bị tổn thương.

"Hiện tại chưa có biến chứng thần kinh, em bé vẫn tỉnh táo, đặc biệt là phản xạ, cử động tay chân hoàn toàn như một em bé bình thường. Đường tiêu hóa em bé tương đối tốt", bác sĩ Hiếu phân tích. Vết mổ khô ráo, từ lúc dùng 3 loại kháng sinh ban đầu nay giảm xuống còn 2 loại.

Sau mổ 10 ngày, bé sơ sinh 11 ngày tuổi bị đâm đang 'hồi phục ngoạn mục'. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng Khoa Hồi sức Sơ sinh cho biết sau khi đưa cháu ra khỏi phòng mổ ,khó khăn là thở máy trên trẻ sơ sinh có vấn đề về não. Điều cần giải quyết là phải làm sao để trẻ có thể tăng không khí vừa phải, không quá mức, chống phù não và lượng sử dụng thuốc an thần thấp nhất. Bệnh nhi được điều chỉnh các thông số thở máy phù hợp tối đa.

Theo bác sĩ Tâm, sau mổ 2 ngày bé có những cơn co giật và được khống chế bằng thuốc. Lượng thuốc an thần giảm dần và sáng nay đã ngưng thuốc hoàn toàn. Tuy nhiên do vấn đề bệnh lý nội khoa là viêm phổi trước đó nên nhịp thở cách thở của bệnh nhi chưa bình thường và đang được khảo sát tình trạng suy hô hấp.

Bệnh nhi đã được cai máy thở, có thể bú bình. Ảnh bệnh viện cung cấp.

"Sau mổ bé được cho ăn qua ống sond dạ dày. Hiện tại bé đã có thể bú sữa mẹ 50-60 ml, mỗi ngày 8 cữ, không còn ọc ói. Do còn hạn chế cử động nên mẹ chưa ẵm cháu bú mà tạm thời vắt sữa bú qua bình", bác sĩ Tâm cho biết. Trước mắt bé sẽ tiếp tục được điều trị ổn định, theo dõi các bệnh lý nội khoa. Khi ổn định hơn, bé sẽ được chụp CT Scan, đo điện não, khảo sát đánh giá toàn bộ và dự kiến xuất viện trong thời gian tới.

Bác sĩ Lê Bích Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhìn nhận đây là trường hợp phẫu thuật thần kinh sơ sinh thành công và hồi phục ngoạn mục, kỳ diệu. Hiện viện phí của bé khoảng 22 triệu đồng. Số tiền do các mạnh thường quân giúp đỡ tại phòng trợ giúp xã hội là 36 triệu. Một phần tiền này được giao cho gia đình quản lý, một số giữ lại để chi trả các khoản ngoài bảo hiểm chi trả và nếu dư sẽ chuyển cho gia đình khi bé xuất viện.

Người mẹ Võ Thị Hồng Duyên xúc động khi được bác sĩ thông báo con trai hồi phục tốt, có thể xuất viện về nhà trước khi đầy tháng. Bé được dự kiến đặt tên là Dương Minh Phát. Ảnh: Lê Phương.

Trước đó, bé sinh ngày 28/7/2015 đang được điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bị một người phụ nữ lạ dùng dao đâm vào giữa 2 hốc mắt, vết thương sâu khoảng 11 cm. Bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 sáng 8/8. Các bác sĩ phối hợp khẩn cấp phẫu thuật cứu bé, mở hộp sọ, cầm máu, lấy dao ra, tái tạo màng cứng bao bọc não. Ca phẫu thuật thành công bước đầu nhưng lưỡi dao đã cắt đứt đường dẫn truyền trong nhu mô não, khiến tình trạng sức khỏe đứng trước nhiều nguy cơ.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày 11/8 gửi thư khen ngợi tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật cứu bé. Quy trình kích hoạt báo động đỏ của bệnh viện đã cứu sống khá nhiều trường hợp hy hữu như bé.

Lê Phương