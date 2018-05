Bé 6 ngày tuổi tử vong do bị kê nhầm thuốc

Trưa 27/1, người nhà bé Phương Linh, ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bàng hoàng nhận tin con gái mình tử vong tại bệnh viện. Cho rằng nguyên nhân tử vong của con mình là do bác sĩ, gia đình đã đến quây bệnh viện, đề nghị làm rõ. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Nghệ An và người nhà bé Phương Linh đã có buổi làm việc. Kết quả của buổi làm việc khẳng định nguyên nhân bệnh nhi tử vong là “suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu do dùng thuốc Chloramphenicol 1g x 1 lọ cho trẻ 6 ngày tuổi”.

Bố cháu bé (trái) làm việc với bệnh viện về ca tử vong của bé Phương Linh. Ảnh: Nguyên Khoa.

Bé Linh là con của vợ chồng anh Phong (36 tuổi) và chị Lài (33 tuổi) mới sinh được 6 ngày. Chiều 26/1, bé có biểu hiện vàng da nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Nghệ An. Sau khi khám cho cháu bé, bác sĩ Trần Kiều Anh chỉ định cho cháu đi làm xét nghiệm máu và chụp X-quang.

Sau khi có kết quả, bác sĩ kết luận xét nghiệm sinh hóa máu âm tính, cháu bị nhiều đờm ở họng và mũi. Sau đó, bác sĩ này kê đơn thuốc bảo người nhà đi mua và đề nghị chuyển cháu bé sang khoa hồi sức cấp cứu để hút đờm, rửa đờm và tiêm thuốc. Đơn thuốc bác sĩ kê có 2 loại gồm 1 lọ Betadine, 1 lọ Chloramphenicol (1g).

Chiều cùng ngày, sau khi được hút đờm và rửa rốn, bé Linh được tiêm thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó, bệnh nhi được đưa sang phòng bác sĩ khám lại. Trước khi cho bệnh nhân về nhà, bác sĩ Kiều Anh hẹn gia đình 3 ngày sau đưa cháu quay lại để rửa rốn.

Nửa đêm, bé Phương Linh có dấu hiệu bỏ bú, tím tái nên gia đình đưa bé vào bệnh viện Nhi Nghệ An cấp cứu. Dù kíp trực cấp cứu đã rất nỗ lực nhưng đến trưa 27/1, bé tử vong.

Một bác sĩ cho biết, thuốc Chloramphenicol chống chỉ định với trẻ em dưới 6 tháng tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú.

Lãnh đạo bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết, bước đầu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tiền mai táng phí, đồng thời sẽ tổ chức hội đồng khoa học để xác định cụ thể nguyên nhân. Sau đó, bệnh viện sẽ đề nghị bác sĩ kê đơn thuốc, điều dưỡng tiêm thuốc viết báo cáo giải trình và làm rõ trách nhiệm của từng người.

Nguyên Khoa