Bé 7 tuổi bị ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng hay tái phát, di căn? / Ung thư buồng trứng khó phát hiện, dễ tái phát

Bé Niamh Brown, sống ở Hyde, Tameside (Anh), đã trải qua phẫu thuật để cắt bỏ khối u tại Bệnh viện trẻ em Manchester khi phát hiện bị ung thư buồng trứng vào đầu kỳ nghỉ hè.

Chị Julia, mẹ của Niamh cho biết: "Niamh được chẩn đoán bệnh sau khi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dậy thì sớm. Điều đầu tiên tôi nhận thấy tính khí thất thường của con bé. May mắn là khối u nhô ra, bụng của Niamh phình to lên, nhờ đó các bác sĩ nhanh chóng phát hiện. Khi kiểm tra, họ đã tìm thấy một khối u to có kích thước như quả cam".

Niamh luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ trong suốt thời gian chữa bệnh ung thư buồng trứng. Ảnh: Newsrt.

Niamh mang khối u rất hiếm, được chẩn đoán là u ác tính. Sau 8 tháng kiên trì chiến đấu với bệnh tật, trải qua những đợt hóa trị mệt mỏi, cô bé đang dần hồi phục.

Điều khiến Niamh buồn lòng là trong thời gian chữa bệnh, em không thể tiếp tục tập những bài thể dục dụng cụ yêu thích trước kia. Không thể duy trì sở thích, cô bé dành thời gian để tham gia vào hoạt động của các tổ chức từ thiện về ung thư.

Một người hàng xóm của Niamh cho biết: "Cô bé luôn tỏ ra sôi nổi, lạc quan, luôn luôn mỉm cười. Niamh dũng cảm như người lính nhỏ".

Bé Niamh tiếc vì không thể tiếp tục theo đuổi đam mê thể dục dụng cụ trong thời gian mang bệnh. Ảnh: Newsrt.

Tình trạng của Niamh bây giờ khá tốt, các bác sĩ tin rằng cô bé vẫn có thể có con trong tương lai.

Lê Anh (Theo Newsrt)