Bé 7 tuổi bụng to gấp đôi cơ thể

Anh Liêng Jrang Ha Tông (xã Đạ Tọng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng), bố của bé K’ Biển cho biết, lúc mới sinh, bé nặng 2,5 kg, sức khỏe bình thường. Nhưng từ 3 tháng tuổi trở đi, bé bị bụng to kèm theo các triệu chứng như không chịu bú sữa mẹ, khóc quấy suốt ngày, da vàng nhợt nhạt. Gia đình đã đưa cháu đến trạm y tế xã thì ở đây không xác định được bệnh nên chuyển lên tuyến trên.

Cháu bé mắc căn bệnh hiếm gặp đang suy kiệt vì bệnh. Ảnh: Quốc Dũng.

Các bác sĩ xác định bé K’Biển mắc bệnh Thalasaemia. Từ đó đến nay, thời gian bé K’Biển sống ở bệnh viện thường nhiều hơn ở nhà. Gia đình phải vay mượn tiền bạc để đưa cháu xuống các bệnh viện ở TP HCM chữa trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng thêm.

Theo các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bé K’Biển đúng ra phải phẫu thuật nhưng do sức khỏe quá yếu nên không thể tiến hành. Hiện gan, lá lách, phổi sưng to đã khiến bụng cháu to và nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể, không thể đi lại được. Cháu bé được hỗ trợ thở bằng máy, hàng ngày chỉ uống sữa tươi và gần như không ngủ được vì khó thở.

Các bác sĩ điều trị cũng cho biết, bệnh Thalassemia là bệnh di truyền, đời sống và chức năng hồng cầu của người bệnh kém làm hồng cầu dễ vỡ, vì vậy người bệnh bị thiếu máu mãn tính. Phương pháp điều trị chính là truyền khối hồng cầu và dùng thuốc thải sắt khi có thừa sắt. Nếu không chữa trị kịp thời, lá lách, gan và tim sẽ sưng to. Xương bị xốp và dễ gãy, cấu trúc của xương mặt bị thay đổi. Vì hồng cầu vỡ sớm hơn bình thường nên tủy xương phải làm việc quá sức, khiến xương biến dạng. Ở những trẻ bị Thalassemia nặng, trán gồ lên, mũi tẹt, xương hàm trên nhô ra do tăng sản tủy xương.

Quốc Dũng