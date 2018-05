Bé 8 tháng tuổi chết mòn vì bệnh đầu to

Người mẹ trẻ nhìn cậu con trai chết mòn vì căn bệnh. Ảnh: H.H.

Bé Nguyễn Đình Nhật Huy là con thứ hai của chị Nguyễn Thị Ngân và anh Nguyễn Đình Anh. Chào đời hơn một tuần, bé Huy có những biểu hiện lạ như khóc ngặt nghẽo, đầu to và nặng, da đầu mỏng hiện lên những đường gân chứa đầy nước. Vợ chồng đưa con xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An để khám. Bác sĩ kết luận cháu bị bệnh não úng thủy và giới thiệu ra Hà Nội.

Vay nóng tiền để mang con ra Hà Nội khám bệnh, hai vợ chồng trẻ đau đớn khi khi bác sĩ kết luận cháu cần phải phẫu thuật để hút dịch nước trên não, đặt van và ống dẫn trên đầu. Chi phí khoảng 30 triệu đồng.

Cặp vợ chồng nghèo bế con về quê vì không đủ tiền phẫu thuật. Ba tháng sau, bán hết lợn gà, bò dê và vay mượn tiền của anh em nội ngoại, vợ chồng trẻ lại đưa con ra Hà Nội mổ. Trong những ngày chờ đợi, người chồng làm thuê cho các quán hàng quanh bệnh viện để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con.

Sau ca phẫu thuật, được đặt ống thông dịch não tủy trên đầu, kích thước vòng đầu cũng giảm xuống, tình trạng của bé Huy vẫn không khá lên bao nhiêu. Các bác sĩ cũng tiên lượng xấu nhất bởi trường hợp của bé bệnh đã rất nặng.

Bé Huy èo uột, suốt ngày nằm khóc và liên tục bị các chứng bệnh như viêm phổi, viêm phế quản. 5 tháng qua, hầu như bé phải ở Bệnh viện Nhi Nghệ An. Đầu của cháu bé cũng to trở lại. Đầu tháng 11, cháu Huy lại có biểu hiện tím tái, lơ mơ, khó thở. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Nghệ An kết luận cháu bị viêm phổi cấp trên não úng thủy, phải điều trị đặc biệt.

Thạc sĩ Trần Kiều Anh - bác sĩ điều trị cho cháu cho biết, hiện nay bệnh não úng thủy của bé diễn biến xấu, đã bị tắc đường ống dịch não tủy khiến đầu to lên từng ngày cần phải phẫu thuật thông tắc gấp. "Để phẫu thuật được phải ra Hà Nội, chi phí cho một chuyến đi lại, ăn ở, thuốc men và viện phí cũng hơn 30 triệu đồng", bác sĩ Kiều Anh tâm sự.

Ống thông não thủy của cháu bé đã bị tắc khiến đầu bé ngày càng to lên, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Ảnh: H.H.

Các bác sĩ cho biết, 8 tháng qua, bệnh nhân Nhật Huy đã trở thành "người quen" của khoa cấp cứu. Cháu thuộc diện được bảo hiểm thanh toán, nhưng căn bệnh quá đặc biệt, có những loại thuốc chuyên dụng phải mua ngoài. Cơ thể cháu không phát triển nên các bác sĩ phải sử dụng phương pháp nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cũng không có trong danh mục bảo hiểm thanh toán, khiến cho chi phí điều trị tăng cao.

Ông Trần Đình Thơ, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, cho biết, gia đình chị Ngân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (xem thêm thông tin cá nhân). Năm 2011, khi chưa sinh đứa con thứ hai, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Nhật Huy ra đời và mang trọng bệnh, gia đình trở thành nghèo đặc biệt khó khăn của xã.

Hùng Huy