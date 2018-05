Bé 8 tuổi nghi bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ

Bệnh nhi đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) và phải lọc máu. Bé được chuyển đến viện vào tối 19/4 trong tình trạng tỉnh, tự thở được. Biểu hiện bên ngoài như lòng bàn chân, bàn tay xanh, niêm mạc bị ảnh hưởng nhưng không nhiều vì trẻ đã tự nhổ được hóa chất độc hại ra ngoài.

Theo bác sĩ Đậu Việt Hùng, khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi được chẩn đoán bị ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Các bác sĩ đã tiến hành giải paraquat, điều trị theo nhóm thuốc và corticoid nhằm tránh những tổn thương sau này ở phổi bé. Bé đang tiếp tục được theo dõi tình trạng xơ phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, thuốc diệt cỏ paraquat gây tổn thương nặng nề nhất là ở phổi. Khi ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat, cơ hội sống của bệnh nhân là rất nhỏ vì độc lực của thuốc rất cao. Vào đường tiêu hóa, chất độc này được hấp thu nhanh vào máu. Tình trạng ngộ độc ban đầu của bệnh nhân có thể biểu hiện không nặng nhưng tổn thương phổi vẫn tiếp diễn ở những ngày sau dẫn đến xơ phổi, suy hô hấp.

Chiều 19/4, người dân phát hiện cả 3 mẹ con bất tỉnh. Theo cơ quan chức năng, có thể do mâu thuẫn với chồng, người mẹ 34 tuổi đã ép con cùng uống thuốc diệt cỏ. Cậu bé 5 tuổi không chịu uống nên bị mẹ đâm chết. Bé lớn hơn nhổ được chất độc ra ngoài. Người mẹ được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhưng không qua khỏi. Vụ việc đang được Công an huyện Kim Thành, Phòng Cảnh sát điều tra trật tự và xã hội (Công an tỉnh Hải Dương) điều tra.

Hà An