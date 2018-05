Bê bối thuốc giảm đau ung thư gây rúng động nước Mỹ

Thuốc giả hoành hành trên toàn cầu như thế nào

Theo Health Line, bê bối của công ty Insys Therapeutics được báo cáo trước Thượng viện Mỹ vào tuần trước, liên quan đến thuốc xịt dưới lưỡi Subsys giúp giảm đau cho bệnh nhân ung thư.

Subsys chứa fentanyl, loại opioid tổng hợp gây nghiện mạnh gấp 100 lần morphine và 50 lần ma túy. Bất chấp những nguy hiểm và tranh cãi xung quanh fentanyl, Insys tuyên bố Subsys là dược phẩm cực kỳ an toàn. Tuy nhiên, số bệnh nhân ung thư sử dụng loại thuốc này không cao như dự kiến khiến lãnh đạo công ty vạch ra kế hoạch hòng tăng doanh số bán hàng.

Thượng nghị sĩ Claire McCaskill chỉ đạo cuộc điều tra bê bối của Insys. Bà cho biết hãng này đã gây áp lực cho nhân viên ngành y để đưa Subsys vào đơn thuốc một cách không cần thiết trong bối cảnh hàng chục nghìn người Mỹ chết vì nạn lạm dụng opioid năm 2016. Dưới danh nghĩa chi phí cho những buổi nói chuyện tư vấn, Insys đút lót hàng nghìn USD cho đội ngũ bác sĩ. Tháng 7 năm nay, hai cựu đại diện bán hàng của Insys đã thừa nhận hối lộ các bác sĩ để kê toa Subsys. Rất nhiều bệnh nhân không bị ung thư cũng được khuyên dùng Subsys.

Thuốc xịt Subsys giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: STAT News.

Ngày 5/10, chính quyền bang New Jersey khởi kiện Insys với lý do lòng tham của hãng dược này đã đẩy cuộc sống hàng trăm người vào nguy hiểm và dẫn đến cái chết của một phụ nữ 32 tuổi do dùng Subsys để điều trị hội chứng đau xơ cơ.

"Subsys là một dạng fentanyl chỉ dành cho bệnh nhân ung thư có khả năng dung nạp opioid nhưng Insys đã bất chấp", công tố viên liên bang Christopher Porrino nói. "Chúng tôi khẳng định công ty này đã sử dụng mọi thủ đoạn có thể bao gồm những khoản phí giả mạo để tăng lợi nhuận từ thuốc Subsys".

Chính quyền bang Arizona và Massachusetts cũng gửi đơn kiện Insys ra tòa.

Không chỉ áp dụng liều vượt chuẩn mà FDA cho phép, Insys còn được cho là đã lừa đảo các công ty bảo hiểm và làm sai hồ sơ y tế, tạo nên những bệnh nhân ung thư giả với mục đích kiếm tiền. "Thật khó tưởng tượng điều gì đáng ghê tởm hơn", bà McCaskill bức xúc.

Tháng 12 năm ngoái, sáu thành viên ban lãnh đạo Insys bao gồm cựu giám đốc điều hành Michael Babich đã bị khởi tố. Sau khi kế hoạch của Insys bại lộ, bệnh nhân ung thư ở Mỹ vô cùng phẫn nộ.

"Insys đã vi phạm một cách nghiêm trọng sự tin tưởng mà một công ty cần có", Dan Duffy bị ung thư tinh hoàn giai đoạn ba nói. "Và một khi đã vi phạm lòng tin của ai đó trong cộng đồng ung thư, bạn sẽ không thể lấy lại".

Casey Quinlan, bệnh nhân ung thư kiêm chuyên gia chính sách y tế, nhận định: "Khoa học có thể cứu mạng sống con người song sự lừa dối lại phá hủy tất cả".

Các loại thuốc nhóm opioid đã và đang gây ra "đại dịch" chưa từng thấy ở Mỹ. Năm 2016, dùng thuốc quá liều là nguyên nhân gây chết người hàng đầu nước này với hơn 64.000 ca tử vong. Phần lớn nạn nhân liên quan đến thuốc nhóm opioid như thuốc giảm đau, heroin và fentanyl.

Giám đốc điều hành đương nhiệm Saeed Motahari khẳng định giờ đây Insys cố gắng hết sức để ngăn chặn "những sai lầm và hành động không thể chấp nhận được" trong quá khứ.

Minh Nguyên