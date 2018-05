Bé gái 4 tháng tuổi mọc đuôi

Cô bé chào đời vào tháng 6 vừa rồi và khiến cả gia đình sửng sốt khi phát hiện một cái đuôi ở mông. Theo báo Quảng Châu hằng ngày, chiếc đuôi mềm, màu hồng nhạt, không có lông, không xương.

Từ khi sinh ra, bé đã mọc một chiếc đuôi nhỏ ở lưng. Ảnh: Guangzhou Daily.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sun Yat-sen Memorial, thuộc Đại học Sun Yat-sen chẩn đoán bé bị dị tật nứt đốt sống. Mới đầu, gia đình muốn nhờ một nữ hộ sinh hoặc bác sĩ dùng dây thắt, chặn đường cung cấp máu để cắt đuôi. Theo các bác sĩ, cách làm này không được vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Vì thế, bé đã được phẫu thuật để cắt đoạn đuôi thừa.

Gia đình, họ hàng của cô bé chưa ai bị mọc đuôi như vậy. Đây là một dị tật của ống thần kinh xảy ra ở thai nhi do một vài đốt xương cột sống không khép kín trên tủy sống làm lộ tủy sống, màng và dịch não tủy, dưới dạng một "túi thần kinh" mềm sẫm màu, nổi lên ở trên lưng dọc theo cột sống.

Nứt đốt sống là một dị tật bẩm sinh ảnh hưởng đến cột sống. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa rõ nguyên nhân của dị tật này. Nguyên nhân có thể do gene hoặc yếu tố môi trường. Nó có thể xảy ra do bị nhiễm dioxin hoặc do mẹ thiếu axít folic trước và trong thời kỳ mang thai.

