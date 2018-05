Bé gái bán vé số bị mẹ đốt có thể mất bàn tay phải

Bé gái gặp nạn trong cơn giận của mẹ / Không dùng nước quá lạnh khi sơ cứu bỏng

Ngày 31/8, bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Khoa Bỏng Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, bệnh nhi sốt liên tục nên đợi khi đỡ sốt sẽ tiến hành cắt lọc da. Đã qua giai đoạn sốc phỏng nguy hiểm, bé bước vào giai đoạn nhiễm trùng huyết, nếu gặp vi trùng mạnh có thể ảnh hưởng tính mạng. Hiện bé được dùng những thuốc tốt nhất để giảm tình trạng nhiễm trùng.

"Bàn tay phải của bé bỏng sâu độ 4, tổn thương cả 5 ngón, hiện vẫn chưa thể biết có giữ được các ngón hay không. Hoại tử đang diễn tiến từ từ không ngăn chặn được, chỉ có thể can thiệp đúng lúc để hoại tử tới đâu cắt lọc tới đó, có khi cắt cả ngón nếu hoại tử tới xương", bác sĩ Thúy thông tin.

Bé gái bán vé số bị mẹ đẻ tưới xăng đốt đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Lê Phương.

Theo bác sĩ Thúy, phương án là tiếp tục vừa điều trị chống nhiễm trùng cho bé vừa cắt lọc và ghép da từ từ. Với diện tích bỏng 38%, trong đó khoảng 20% bỏng sâu độ 3,4, bé đang được tập vật lý trị liệu để hạn chế di chứng. Di chứng bỏng là những chỗ khớp gây co rút, những chỗ khác gây lồi. Vùng da mặt có thể gây lồi, co kéo, lệch miệng mũi, do đó phải làm vật lý trị liệu tốt.

Khoa Tâm lý của bệnh viện cũng đã được đề nghị hỗ trợ giúp bé hồi phục. Hiện tại bé đã bắt đầu chịu nói chuyện, tiếp xúc dần, song không nói gì khi được hỏi tới mẹ. Bé được chăm sóc dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch theo chế độ bệnh viện, một phần tự ăn. Hiện tại tiền thuốc điều trị cho bé mỗi ngày 3,5-4 triệu, dự kiến chi phí cắt lọc ghép da sẽ cao hơn nhiều, tùy theo mỗi đợt.

Chiều 26/8 bé Nguyễn Thị Kim Linh 12 tuổi, quê Bình Thuận, nhập viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốc nặng, phỏng 38% diện tích cơ thể. Chăm cháu tại bệnh viện, người cô ruột bé cho biết Linh đi bán vé số về bị hụt hơn 300.000 đồng. Mẹ ruột bé là bà Trương Thị Quy 33 tuổi tìm đánh con gái. Trong cơn tức giận, người mẹ được cho là đã hắt xăng vào người Linh, châm lửa đốt. Cô bé khóc chạy lại ôm mẹ khiến cả hai cùng cháy. Hàng xóm phát hiện dùng nước dập lửa, đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Công an địa phương đang điều tra vụ việc.

Lê Phương