Bé gái bị hàng xóm đập đầu vì nghi trộm 2 nghìn đồng

Sự việc xảy ra vào ngày 6/4 nhưng đến ngày 13/4, em Đặng Thị Thủy (10 tuổi), học sinh lớp 4 trường tiểu học xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn phải nằm viện.

Bé Thủy đang được mẹ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: N.K.

Người nhà cháu Thủy cho biết, trưa 6/4, ông Trần Đại Hòa (75 tuổi) ngụ ở cùng xóm đã dùng tay túm tóc của cháu Thủy rồi đập đầu cháu vào tường. Thấy vậy, có người đến can ngăn và trình báo với công an xã nên cụ ông này mới chịu dừng lại.

Mẹ cháu Thủy cho biết, cách đó ít hôm, đứa con 2 tuổi của ông Hòa cầm tờ bạc 2 nghìn đồng đến chơi và bị mất. Nghi ngờ cháu Thủy lấy nên ông Hòa đã tra khảo.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu Thủy bị choáng, phải đưa vào bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ khẳng định cháu bị chấn thương vùng đầu, mặt do bị đánh.

Ông Trần Văn Nam, Trưởng công an xã Yên Hồ cho biết, khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã đã có mặt, lập biên bản sự việc. Hiện nay, công an đang chờ kết quả giám định để xử lí ông Hòa.

Nguyên Khoa