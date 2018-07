Bé gái chào đời bị tắc tá tràng bẩm sinh

Em bé Hà Nội chào đời nặng 500 g được cứu sống

Bệnh nhi sinh mổ cân nặng 2,7 kg. Sau sinh 3 ngày, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng vẫn tỉnh táo, tự thở, môi hồng, song bụng trướng, không bú mẹ, sonde dạ dày dịch xanh bẩn. Trực tràng của bé không có phân.

Sức khỏe bé ổn định sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Kết quả siêu âm và X-quang ổ bụng bé cho thấy dạ dày và DI tá tràng giãn to, các quai ruột xẹp, không có hơi ở quai ruột non. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc tá tràng bẩm sinh, chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ được tiến hành khẩn trương với phương pháp nối tá tràng. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé đã dần phục hồi.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Hòa, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, tắc tá tràng bẩm sinh là bệnh lý tương đối hiếm gặp, tỷ lệ mắc 1/5.000 đến 1/10.000 trẻ sơ sinh. Tắc tá tràng bẩm sinh do nhiều nguyên nhân như tắc tá tràng do teo tá tràng, do tụy nhẫn, do dây chằng ladd...

Bác sĩ cảnh báo, bà mẹ cần phải theo dõi các bé nếu có biểu hiện nôn trớ nhiều, bỏ bú, không đi phân su… thì cần đưa đi khám kịp thời để hạn chế nguy hiểm có thể xảy ra đối với trẻ.

Nguyễn Mai