Bé gái mất năm ngón chân vì bỏng lạnh

Ngày 24/1, bác sĩ Lưu Đức Thọ, khoa Ngoại - chấn thương - bỏng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, khoa đang điều trị tích cực cho bệnh nhi Tăng Thị Cói (5 tuổi, dân tộc Dao, ở bản Suốt Tút, xã Quang Chiểu, huyện vùng cao Mường Lát, cách thành phố Thanh Hóa gần 300km), do cháu bị bỏng, dẫn đến hoại tử, phải cắt bỏ năm ngón chân bên trái.

Cháu Cói đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.

Trước đó, cháu nhập viện trong tình trạng hai bàn chân tím thẫm, sưng nề kèm theo biểu hiện sốt, đau nhức. Gia đình cho biết do nhà nghèo, không có điều kiện mua giầy tất cho cháu đi mùa đông nên vào đợt rét đậm kéo dài hồi đầu năm, cháu thường để chân trần đi chơi và đến trường như bao đứa trẻ vùng cao khác. Tối về, thấy bàn chân con quá lạnh, theo thói quen, người thân liền cho cháu Cói ngâm hai bàn chân vào chậu nước ấm (khoảng 40 độ C) ngay. Liền sau đó, hai bàn chân cháu có hiện tượng tím dần, xuất hiện phỏng nước và đau tăng dần.

Từ khi nhập viện đến nay, các bác sĩ đã hai lần phẫu thuật để xử lý các phỏng nước, rạch, cắt bỏ phần hoại tử năm ngón chân trái của cháu Cói, nơi bị bỏng sâu hóa (độ 3B). Sau đó, các bác sĩ đã ghép da vùng tổn thương, hiện nay mỏm cụt vết thương đã liền sẹo, sức khỏe cháu Cói đang tiến triển tốt, có thể xuất viện sau 10 ngày nữa.

Bác sĩ Thọ cho biết thêm, bệnh nhi sống vùng địa lý có nền nhiệt độ lớn hơn 0 độ C, do mải chơi ngoài trời lạnh và không được bảo hộ đầy đủ (quần áo không đủ ấm, không đi dép), khi bàn chân của cháu Cói bị cóng, lại ngâm vào nước ấm ngay, làm thay đổi nhiệt độ đột ngột, dẫn đến hiện tượng đóng vón protein, gây bỏng. Sau khi bị tổn thương cháu lại không được chăm sóc đúng cách và kịp thời (không được giữ ấm, di chuyển quãng đường dài trong thời tiết 5 - 10 độ C bằng phương tiện không phù hợp) dẫn tới tổn thương bỏng lạnh độ 3, 4 nên sau 7 ngày xuất hiện hoại tử đầu các ngón chân.

Bác sĩ Thọ khuyến cáo, bỏng lạnh có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng thường mắc ở trẻ em, vì da các bé non nớt, dễ tổn thương, hậu quả để lại thường rất nặng nề. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên chú ý giữ ấm cho trẻ đúng cách. Trong trường hợp bị tổn thương do lạnh, nên tìm cách đưa người bệnh vào phòng ấm và sơ cứu bất động vùng tổn thương, giữ ấm bằng nước ấm 38 – 42 độ C và chuyển tới cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc điều trị.

Trước tình cảnh khó khăn của gia đình cháu bé vùng cao, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài chế độ hưởng thẻ bảo hiểm y tế, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa miễn phí hoàn toàn các chi phí phát sinh cho gia đình cháu Cói. Cán bộ, nhân viên của bệnh viện còn quyên góp tiền để hỗ trợ tiền ăn cho bố mẹ và cháu Cói trong thời gian ở bệnh viện.

Lê Hoàng