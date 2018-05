Bé gái nặng 800 g 'đẻ bọc điều' vào ngày Tình yêu

Chiều 15/2, ông Nguyễn Xuân Chung, Phó Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết bé đang được chăm sóc đặc biệt và thở bằng máy áp lực dương (CPAP). Hiện sức khỏe bé ổn định.

Mẹ bé là chị Lô Thị Tuyết Sinh 27 tuổi, trú huyện Tương Dương, Nghệ An, ngày 10/2 được chuyển từ bệnh viện tuyến huyện tới Bệnh viện Sản Nhi trong tình trạng đau bụng. Bác sĩ xác định thai phụ mang thai tuần thứ 28, ngôi ngược, dọa sinh non, và đã có tiền sử 4 lần sinh non. Bác sĩ điều trị theo phác đồ giữ thai.

Cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa sơ sinh. Ảnh: Hải Bình.

Rạng sáng 14/2 chị Sinh đã sinh thường một bé gái còn nguyên trong bọc ối, nặng 800 g. Bình thường khi vượt cạn, sản phụ bị vỡ ối, sau đó rặn sinh em bé qua đường tự nhiên. Những trường hợp trẻ chào đời trong bọc ối dân gian thường quan niệm là may mắn, hay gọi là "đẻ bọc điều".

"Bé chào đời trong bọc ối là trường hợp hiếm gặp, xác suất 1/80.000", bác sĩ Chung cho hay. Nếu diễn tiến sức khỏe tốt, khoảng một tháng thì cháu bé có thể xuất viện.

Video bé gái đẻ bọc "điều"

(Cảnh sinh nở có máu, độc giả cân nhắc khi xem)

Bé sơ sinh 800g tại Nghệ An

Hải Bình