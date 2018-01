Bé gái nhìn thấy 'cổng địa ngục' sau khi uống thuốc trị cúm

Tamiflu được dùng để trị cúm song có thể dẫn đến tác dụng phụ không mong muốn bao gồm rối loạn tâm thần cùng các vấn đề thần kinh. Mới đây, kênh KTVT đã đưa tin về loạt triệu chứng kỳ lạ của bé Lindsay Ellis sau khi uống loại thuốc này.

Theo Tech Times, đầu năm 2017, Lindsay được đưa đến bệnh viện vì bị cúm. Các bác sĩ kê đơn Tamilfu song không đề cập đến các tác dụng phụ. Vài ngày trôi qua, bệnh nhi 11 tuổi bỗng hành xử một cách kỳ lạ.

Chia sẻ với báo giới, Charles Ellis, cha Lindsay cho biết con gái đột nhiên nói bằng giọng cao, gào thét bị bọ bò lên cơ thể, khẳng định nghe thấy tiếng thì thầm của ma quỷ và nhìn thấy cánh cổng dẫn đến địa ngục. Đặc biệt, Lindsay còn xin cha hãy đọc Kinh thánh.

"Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ đến phim kinh dị. Tôi tự hỏi liệu con bé có bị nhập không", Charles đến nay vẫn chưa hết rùng mình.

Lindsay trên giường bệnh. Ảnh: Charles Ellis.

Trở lại bệnh viện, Lindsay được kiểm tra não và tủy sống nhưng đội ngũ y tế không phát hiện điều gì bất thường trong khi các ảo giác vẫn tiếp tục. Cuối tháng 1/2017, bệnh nhi rơi vào tình trạng sống thực vật và phải ăn qua ống.

Các bác sĩ nhận định phản ứng của Lindsay do Tamiflu gây ra. Trước đó, KTVT cũng đưa tin về một bé gái sáu tuổi suýt nhảy lầu sau khi uống loại thuốc này. Trên thực tế, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ghi nhận 559 ca bị ảo giác do Tamiflu từ năm 2009. Cũng theo cơ quan này, các tác dụng phụ nghiêm trọng của Tamiflu rất hiếm gặp song vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, trẻ em và thiếu niên bị cúm có nguy cơ bị động kinh, lú lẫn hoặc xuất hiện hành vi bất thường trong thời gian ốm. FDA khuyến cáo cha mẹ cho con dùng Tamiflu cần quan sát thật kỹ để kịp thời can thiệp.

Về phần Lindsay, trải qua hai tháng nằm viện, cô bé dần tỉnh táo rồi trở về nhà. Gia đình cho biết hiện Lindsay phải học lại cách đi, đứng và cầm thìa.

