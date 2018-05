Bé sơ sinh mất nửa hộp sọ vẫn kiên cường sống sót

Trước đó, đội ngũ y tế rất bi quan và cho rằng Will không thể vượt qua. "Họ nói rằng con sẽ chào đời nhưng chỉ sống được vài phút thôi", Alyssa, mẹ em bé nghẹn ngào nhớ lại.

Bé Will ngủ ngon sau khi được sinh ra. Ảnh: GoFundMe.

Theo Fox News, ở tuần thai thứ 23, vợ chồng Alyssa và Ben Reihead đến bệnh viện xác định giới tính đứa con tương lai. "Chúng tôi cứ nghĩ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình nhưng rồi nhận được tin vô cùng tồi tệ", Ben kể. Các bác sĩ kết luận não của bé trai phát triển ngoài hộp sọ do chứng bệnh encephalocele hiếm gặp.

Thay vì niềm vui, quãng thời gian mang thai của Alyssa đầy nước mắt. "Chúng tôi sợ ngày con sinh ra vì nỗi lo mất bé", Ben chia sẻ. Gia đình thậm chí đã lên kế hoạch làm tang lễ cho thai nhi chưa kịp chào đời.

Tuần trước, Alyssa đến bệnh viện đẻ mổ với tâm trạng buồn bã. Cô không thể ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra. "Chúng tôi nghe thấy tiếng con khóc", bà mẹ xúc động. Em bé được đặt tên là Will đã kiên cường chiến đấu chống lại căn bệnh để giành sự sống. Will không cần thiết bị hỗ trợ nào, tự thở tốt và cử động như một đứa trẻ bình thường.

Các bác sĩ cho biết Will còn mắc chứng bệnh cutis aplasia khiến phần sau hộp sọ bị mất. Não của bé chỉ được bao quanh bởi một lớp màng mỏng. Đội ngũ y tế chưa thể đưa ra biện pháp điều trị cho bệnh nhi song cha mẹ Will khẳng định em được sinh ra an toàn đã là điều may mắn đáng biết ơn.

Minh Nguyên