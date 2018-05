Bé sơ sinh tử vong sau khi tiêm văcxin viêm gan B

Tai biến sau tiêm văcxin xảy ra ở vùng sâu xa do bảo quản kém / Văcxin Pentaxim và Quinvaxem khác nhau như thế nào

Ngày 26/4, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn, bước đầu xác định bé sơ sinh tử vong sau khi tiêm văcxin viêm gan siêu vi B tại Bệnh viện Bà Rịa là do nhiễm trùng huyết.

Theo bác sĩ An, sáng 21/4, sản phụ Vũ Thị Hiền 37 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, được người nhà đưa đến Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng vỡ ối, sinh thường bé trai nặng 2,7 kg. Sáng hôm sau bé được nữ hộ sinh tiêm văcxin viêm gan siêu vi B, tối cùng ngày bé khóc ngất, tím tái, được chuyển sang khoa nhi cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, rồi tử vong.

Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: X.M

Sau khi bé mất, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo niêm phong toàn bộ lô văcxin, đồng thời kiểm tra tất cả các cháu đã tiêm. Có 19 cháu được tiêm lô văcxin này, trong đó một nửa đã an toàn xuất viện và nửa còn lại vẫn đang nằm tại bệnh viện do chưa đến ngày. Ngoại trừ bé tử vong, các trường hợp khác đều ổn.

Theo ông An, các kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bạch cầu trong máu bé tử vong tăng cao. Các quy trình bảo quản văcxin, quy trình tiêm chủng đều không sai. Do đó nguyên nhân ban đầu có thể xác định bé bị nhiễm trùng huyết. “Công an địa phương và tỉnh đã tiến hành giám định pháp y để điều tra, chúng tôi đang chờ kết quả của ngành chức năng”, ông An nói.

Trong khi đó gia đình cháu bé cho rằng kíp trực đã tắc trách khiến trẻ tử vong. Người nhà cho biết chích ngừa xong, buổi trưa bé liên tục khóc ngất. Y tá đến lật rốn bé kiểm tra rồi bảo không có gì và cho rằng “bé nào tiêm văcxin xong chả khóc thế”. Những giờ tiếp theo, cháu liên tục khóc đến tím tái, chân tay gồng mạnh đến són cả phân ra ngoài, y bác sĩ cho rằng cháu không bú được mẹ nên khóc. Tối cùng ngày bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 song các bác sĩ tại đây cho biết cháu đã chết não, tim đập yếu và rối loạn, 99% tử vong. Gia đình quyết định dừng cấp cứu.

