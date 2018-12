Bé trai 2 tuổi bị bánh xe máy kẹp đứt gân chân

Người nhà cho biết ngày 7/12 bé ngồi sau xe máy vừa nhún nhẩy, lắc qua lắc lại khiến chân trái trượt khỏi thanh gác chân và lọt vào bánh xe đang chạy. Gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy bé bị đứt gân gót chân trái (gân Achilles), vết thương khuyết da, mất da ở vùng nguy hiểm, lộ xương gót chân.

Vết thương nghiêm trọng ở gót chân của bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng đánh giá vết thương tại gót chân của bé rất nặng. Kíp mổ đã phẫu thuật cắt lọc hoại tử, che những phần lộ xương gót chân, sau đó băng bột và chăm sóc tại chỗ. Dự đoán thời gian nằm viện của bé sẽ kéo dài.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Thái Văn Bình, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cha mẹ chở trẻ nhỏ bằng xe máy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lý do, trẻ hay có thói quen ngủ gật hoặc quá hiếu động, vừa ngồi vừa nhún nhảy, gây mất an toàn khi di chuyển.

Bên cạnh đó, yên xe thường khá rộng so với tầm vóc trẻ nên hai chân bé chưa thể kẹp chặt vào yên, sự cân bằng phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay và tư thế ngồi. Đặc biệt trong quá trình xe chạy, trẻ thường lệch dần về một bên. Xe bị xóc, nghiêng hoặc thay đổi tốc độ đột ngột có thể khiến gót chân bé kẹt vào nan xe máy. Thậm chí trẻ có thể ngã khỏi xe, gây tai nạn với người tham gia giao thông.

Bác sĩ khuyên không để trẻ ngồi một mình ở yên sau xe máy. Đối với bé dưới một tuổi, nên dùng đai để cố định trẻ khi lưu thông trên đường.

Thúy Quỳnh