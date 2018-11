Bé trai 5 tuổi bị đột quỵ

Bác sĩ Nguyễn Duy Khải, Phó Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết bệnh nhi nhập viện vì cơn co giật đột ngột, gồng tay chân, không sốt. Bác sĩ phát hiện bệnh nhi có tổn thương dấu thần kinh định vị, méo miệng, yếu liệt...

Kết quả chụp MRI ghi nhận bé bị nhồi máu não vùng đính trái. Bác sĩ chỉ định chụp DSA mạch não cho bé, giảm tối đa liều lượng bức xạ gây hại trẻ nhỏ. Nhờ mạch máu não bộc lộ rõ và chi tiết, bác sĩ xây dựng được phác đồ điều trị phù hợp, kết hợp các biện pháp can thiệp tối ưu.

Sau can thiệp, bé đang hồi phục dần, có thể tự ăn uống, hết co giật, giao tiếp bình thường. Bé được vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động ngôn ngữ do tai biến và theo dõi sát tổn thương não.

Bác sĩ chụp DSA cho bệnh nhi. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Đột quỵ xảy ra khi sự lưu thông của máu ở não bị tắc nghẽn làm chết những tế bào não ngay tại vùng bị tắc. Những tế bào não ở vùng kế cận cũng bị giảm lượng máu đến nuôi. Ở trẻ em, đột quỵ tương đối hiếm, chỉ 2,5 trong 100.000 trường hợp. Nguyên nhân thường gặp là do bệnh lý tim bẩm sinh, bất thường mạch máu não. Khoảng 1/3 số trẻ em bị đột quỵ không tìm thấy nguyên nhân.

Mỗi lần đột quỵ, não hư hại không hồi phục được gây những khiếm khuyết, di chứng thần kinh, thậm chí tử vong. Một số trẻ do điều trị trễ, tổn thương từ lần đột quỵ trước quá nặng nên sau mổ vẫn còn di chứng. Việc chẩn đoán và điều trị sớm có vai trò rất quan trọng để ngăn ngừa những cơn đột quỵ, tổn thương não tái diễn, đồng thời tránh di chứng thần kinh, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kỹ thuật chụp DSA và can thiệp trong lòng mạch máu là xu hướng mới trên thế giới trong việc điều trị các bệnh lý về mạch máu ở người lớn và trẻ em. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, an toàn, ít biến chứng, có thể điều trị các bệnh lý về dị dạng mạch máu, thuyên tắc mạch máu, thậm chí làm tắc mạch máu đang xuất huyết ồ ạt trong não mà không cần phẫu thuật.

Lê Phương