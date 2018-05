Bé trai 7 tuổi mọc 76 chiếc răng

Mớ răng thừa này không nằm trên hàm mà chen chúc nhau trong một khối u ở hàm trên bên trái. Vị trí này lẽ ra là của chiếc răng nanh sữa phải mọc khi bé 2 tuổi.

Hàm răng của bé qua chụp X-quang.

Bố cháu bé cho hay, vài tháng trước con trai ông than đau hàm trên, nơi khối u phình to. Qua phim X-quang, các bác sĩ xác định khối u có chứa một khối trắng ngà to hơn hạt mít ở bên trong. Khối u được phẫu thuật cắt bỏ vào đầu tháng 9. Ngay đường rạch dao đầu tiên, các bác sĩ đã phát hiện bên trong u là một tổ hợp răng lố nhố gồm nhiều chiếc lớn nhỏ khác nhau.

Ca mổ kéo dài hơn một giờ, 54 chiếc răng dị dạng đã được giải phóng khỏi hàm của bé. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp răng tập thể mọc trong khối u xương hàm khá hiếm gặp. Số răng này có thể đã hình thành trong bướu 5 năm qua.

Theo y văn thế giới, u xương hàm là u lành tính, không gây đau nhức, tiến triển chậm và thường được phát hiện muộn. Trẻ mắc bệnh thường có biểu hiện khuyết mất 1-2 răng, xương hàm ở vị trí này phình to hơn. Thế giới cũng đã ghi nhận một số trường hợp u có chứa nhiều răng tương tự.

Các bác sĩ khuyên phụ huynh nên đưa trẻ đi khám răng định kỳ ít nhất 6 tháng một lần để phát hiện và điều trị sớm các bất thường như u răng.

Hàm răng của người trưởng thành gồm 28 chiếc. Một số người mọc thêm 4 chiếc răng cùng (răng khôn) thì hàm răng có đủ 32 chiếc. Số ít người có thêm 1 hoặc 2 răng khểnh.

