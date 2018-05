Bé trai bị bỏ rơi bên đống rác được y bác sĩ Sài Gòn cưu mang

Cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi ở viện sau khi phát hiện ung thư / Bé gái chào đời 10 giờ bị bỏ rơi tại bệnh viện

Vẻ đáng yêu của em bé bị bỏ rơi được y bác sĩ cưu mang

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi được y bác sĩ cưu mang

Cậu bé với đôi mắt to đen láy, làn da trắng mịn, được các y tá tận tình chăm sóc và đặt tên là An Nam. Nữ điều dưỡng trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Khoa Bệnh lý sơ sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM, cho biết bé An Nam bị bỏ rơi bên một bãi rác ở quận 2. Ban đêm, người đi đường và công an phát hiện rồi đưa bé đến Bệnh viện Gia Định ở quận Bình Thạnh chăm sóc.

"Khi được đưa đến bệnh viện, bé mới chào đời bị bỏ rơi miệng dính đầy đất, cát, rác và kiến lửa. Chúng tôi phải thay nhau làm vệ sinh mắt, mũi, miệng cẩn thận rồi tắm rửa cho bé. Sau đó bác sĩ kiểm tra xem bé có bị bệnh gì không và điều trị kháng sinh để chống nhiễm trùng", nữ điều dưỡng nhớ lại bảy tháng trước.

An Nam mệnh danh là "anh hai" ở Khoa Sơ sinh, bởi hiện nay bé đã bảy tháng tuổi mà chưa có người thân đến nhận. Các y tá thay nhau chăm sóc, người mua sữa, người mang quần áo của con mình lên cho An Nam mặc. Cậu bé càng lớn càng trắng trẻo, bụ bẫm, nhanh nhẹn và hay cười. Em đã biết gật đầu, lắc đầu, làm xấu, vẫy tay theo lời chỉ bảo của các y tá.

Bà Thúy cho biết theo quy định, những em bé vô thừa nhận ở bệnh viện sẽ được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên trường hợp bé An Nam phức tạp hơn, vì bị bỏ rơi ở địa bàn quận 2 nên Sở Lao động thương binh và xã hội TP HCM yêu cầu UBND Quận 2 phải làm thủ tục mới đồng ý cho bé vào trung tâm bảo trợ. Lãnh đạo Bệnh viện Gia Định đã liên hệ với UBND quận 2 về việc này nhưng chưa có phản hồi.

Điều dưỡng Thúy 47 tuổi với hơn 26 năm làm công tác tại Bệnh viện Gia Định, cho biết các y bác sĩ ở đây đã và đang chăm sóc cho nhiều em bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi vì các lý do khác nhau. Phổ biến là sản phụ bỏ trốn sau khi sinh con. Trung bình mỗi năm bệnh viện nhận khoảng 20 đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trần Ngoan