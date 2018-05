Bé trai bốn tuổi mang khối u nặng ba kg trong bụng

Bé Bá Minh Đức chào đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Lên hai tuổi, bé chậm đi nên người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ phát hiện trẻ có khối u dây sống, chỉ định phẫu thuật ngay để cắt bỏ khối u. Gần đây bụng cháu to dần kèm nhiều biểu hiện lạ như mệt mỏi, hai chân chỉ có thể hoạt động nhẹ nhưng mất cảm giác. Gia đình đưa con đi khám tại nhiều nơi, đều được xác định có khối u lớn chiếm gần hết ổ bụng. Một số bệnh viện từ chối phẫu thuật do khối u quá to, xâm lấn rộng và trẻ còn quá nhỏ, mới ba tuổi để thực hiện cuộc gây mê kéo dài.

Cháu bé sau ca mổ bóc tách khối u. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 30/8, bé Đức được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, bác sĩ chẩn đoán tiểu khung lớn chiếm toàn bộ ổ bụng. Bệnh viện hội chẩn liên khoa nội nhi và ngoại tổng hợp, quyết định phẫu thuật và sinh thiết khối u để biết bản chất lành hay ác với hy vọng có thể điều trị.

Khối u xuất phát từ tiểu khung lan ra khoảng sau phúc mạc kích thước lớn 12x13 cm, gắn kết động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ bụng, bó mạch chậu hai bên, kèm hai niệu quản thành một khối rất khó có thể tách riêng từng thành phần. Các bác sĩ nhận định đây là một ca mổ khó. Trẻ có nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ bất cứ lúc nào nếu bị tổn thương các mạch máu lớn. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đại Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K Tân Triều, Trưởng khoa Ngoại bụng 2, trực tiếp mổ cho bệnh nhi.

Khối u khoảng 3 kg gần như chiếm hết ổ bụng của trẻ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Phó giáo sư Bình đã bóc tách toàn bộ đại tràng trái, xích ma và trực tràng cao ra khỏi khối u mà không làm tổn thương cung mạch; sau đó phẫu tích các thành phần khác như niệu quản, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ bụng, bó mạch chậu ra khỏi khối u. Ca mổ kéo dài sáu giờ. Bác sĩ đã bóc được gần toàn bộ khối u nặng 3 kg, bảo vệ toàn bộ các tạng trong ổ bụng.

Bệnh nhi được dẫn lưu bàng quang ra ngoài và đưa đại tràng xích ra làm hậu môn nhân tạo, sẽ được phẫu thuật đóng lại sau. Sau mổ, sức khỏe bé diễn biến phức tạp, chức năng gan luôn bị biến động và tăng đột biến.

Bệnh nhi được các bác sĩ theo dõi sát sau mổ, hồi sức tích cực và các chỉ số xét nghiệm dần trở lại như bình thường.

Phương Trang