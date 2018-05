Bé trai cấp cứu vì uống nhầm dung dịch rửa móng tay

Bé trai 3 tuổi nuốt mảnh kim loại chữ thập / Uống nhầm thuốc trừ sâu, bé trai suýt chết

Phát hiện con uống nhầm hóa chất, người nhà giúp bé nôn bớt rồi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Kết quả kiểm tra cho thấy bé bị bỏng vùng miệng, đau họng. Các bác sĩ đã cấp cứu giảm đau, truyền nước biển và điều trị ổn định cho bé.

Nếu hít thở nhiều khí acetone sẽ tổn thương phổi, tạo cảm giác say rượu, mất thăng bằng. Với liều cao, aceton ức chế thần kinh trung ương gây hôn mê, ức chế trung tâm hô hấp gây rối loạn nhịp thở, ngừng thở. Đây là chất dễ bay hơi nên ngoài tình trạng ngộ độc do uống, nguy cơ lớn nhất là biến chứng viêm phổi do hít sặc. Do vậy các bác sĩ khuyến cáo khi sơ cứu không được gây nôn cho nạn nhân vì sẽ tăng nguy cơ sặc dẫn đến viêm phổi.

Đề phòng uống nhầm hóa chất, không nên chứa các hóa chất có thể gây độc trong vỏ chai nước uống thường dùng.

Hồ Nam