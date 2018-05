Bé trai dậy thì khi mới lên 3

Người nhà bệnh nhân cho hay, vùng kín của bé bắt đầu mọc lông rậm và "chỗ ấy" cũng thay đổi dần như một người đàn ông trưởng thành từ khi bé lên 2. Lo lắng, phụ huynh đưa bé đến bệnh viện khám.

Tại khoa Thận nội tiết Bệnh viện Nhi đồng 2, các xét nghiệm nội tiết chuyên sâu không tìm thấy nguyên nhân gây dậy thì sớm ở bé. Đến khi bệnh viện này phối hợp hội chẩn cùng các chuyên gia Australia, nguyên nhân mới được xác định do suy tuyến thượng thận.

Tiến sĩ - bác sĩ TrầnThị Mộng Hiệp, trưởng khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết đây là ca rất hiếm gặp. Thứ nhất là trẻ dậy thì sớm ở tuổi quá nhỏ, thứ hai nguyên nhân suy tuyến thượng thận khiến bé dậy thì sớm thuộc thể không điển hình.

Sau khi có kết luận nguyên nhân gây bệnh, bệnh nhi đang được các bác sĩ tiến hành chữa trị “Tuy nhiên điều trị dậy thì sớm, cần phải có thời gian”, bác sĩ Hiệp nói.

Theo các tài liệu về dậy thì sớm, đây là hiện tượng trẻ chưa đến độ tuổi chưa trưởng thành (thường dưới 10 tuổi) lại có những biểu hiện phát triển bất thường về chiều cao, cơ quan sinh dục; ngực, có kinh nguyệt (đối với bé gái). Bệnh cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời để tránh tình trạng bé phát triển bất thường về sau.

Dậy thì sớm có nhiều nguyên nhân như bệnh cảnh u não, u buồng trứng, u tuyến thượng thận… Bệnh dễ khiến trẻ bị ảnh hưởng tâm sinh lý do thấy mình quá khác thường so với bạn bè. Chính vì thế, theo các bác sĩ, khi thấy con mình có những biểu hiện lạ như mọc lông vùng kín, bé trai có râu rậm, ngực bé gái to dần như người trưởng thành, bé trai cao to bất thường thì nên đưa trẻ đến các chuyên khoa nội tiết để khám.

Cao Lâm