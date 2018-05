Bé trai lớn như Thánh Gióng có thể do rối loạn nội tiết

Bé Xa Hồng Anh 2 tuổi nặng 30 kg.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Dinh dưỡng quốc gia: “Thông thường, ở lứa tuổi lên 2, các cháu bình thường có cân nặng khoảng 10-14 kg”. Cháu Hồng Anh hơn 2 tuổi ở Mường Chiềng lại không như vậy. Cách đây gần một tháng, bé đã nặng tròn 30 kg.

Bác sĩ Lâm cho biết: “Trường hợp cháu bé này có thể coi là béo phì. Nguyên nhân có thể mất cân bằng dinh dưỡng do ăn quá nhiều cơm. Ngoài chất bột, bản thân trong cơm cũng có đạm. Tuy nhiên, một cháu bé 2 tuổi mà có cân nặng lên tới 30 kg thì quả là không bình thường”.

Bác sĩ Lâm phân tích: Có thể cháu có chế độ dinh dưỡng quá dư thừa nên bị rối loạn chuyển hóa nội tiết trong cơ thể. Vì vậy, cần phải đưa cháu đi xét nghiệm đầy đủ để tìm ra gốc rễ của việc béo phì này. Bệnh rối loạn nội tiết này có thể không phải do di truyền mà sinh ra mới bị".

"Những cháu quá béo thì dễ bị rối loạn lipid trong máu do thành phần mỡ máu cao. Do đó, rất dễ bị mắc bệnh tiểu đường do rối loạn chuyển hóa đường”.

Thậm chí, có những trẻ em béo phì nhưng vẫn bị suy dinh dưỡng vì thiếu máu, thiếu kẽm… Với trường hợp cháu Hồng Anh, để có kết luận chính xác cần phải kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm tìm ra nguyên nhân. Nếu do nội tiết có vấn đề phải uống thuốc để điều trị tận gốc. Còn nếu chỉ béo do thừa dinh dưỡng nạp vào cơ thể cần điều chỉnh và kiểm soát chế độ ăn.

Bác sĩ Lâm tư vấn: Các cháu bé nên cho ăn theo nhu cầu dinh dưỡng chứ không phải ăn theo khả năng. Nhu cầu ở đây là mức dinh dưỡng được khuyến cáo cho từng lứa tuổi.

Thông thường, trẻ em 2 tuổi cần ăn 5-6 bữa một ngày, uống 600-700 ml sữa, khoảng 300 gr cháo, 150 gr rau xanh. Ăn chất đạm khoảng 30 gr (từ thịt, đậu, cơm gạo). Tuy nhiên, lứa tuổi này cần ăn 2/3 tỷ lệ chất đạm theo nhu cầu từ đạm động vật, trứng, sữa; còn 1/3 từ đạm thực vật.

Trẻ béo không có nghĩa là hoàn toàn phải kiêng mỡ. Mức tối thiểu là 20% năng lượng khẩu phẩn vì mỡ giúp tổng hợp vitamin.

Chung quan điểm với bác sĩ Lâm, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cho rằng cần đưa bé Hồng Anh đến viện Nhi để kiểm tra xem bé bị béo do nguyên nhân nội sinh (gen, rối loạn nội tiết tố…) hay do nguyên nhân ngoại sinh (dinh dưỡng...). Từ đó có phác đồ điều trị phù hợp.

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng nghi ngờ về khả năng mắc bệnh của bé Hồng Anh: “Trường hợp cháu bé này tôi sợ rằng mắc bệnh, có thể là rối loạn nội tiết, hoặc chuyển hóa khiến cháu bị béo. Cần phải thăm khám lâm sàng cho cháu mới biết rõ, nếu nghi ngờ có gì bất thường nên đi khám và làm các xét nghiệm. Có thể cháu béo do ăn uống thì chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn hợp lý. Gia đình không nên quá lo lắng”.

Chị Xa Thị Thành, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Chiềng cho biết, chị chính là người đỡ đẻ cho cậu bé khổng lồ này. Tuy to, béo nhưng Hồng Anh vẫn khỏe mạnh, sắc diện đẹp. Lúc sinh ra, Hồng Anh nặng 2,9 kg. Tháng đầu bé tăng thêm 1,5 kg, tháng thứ hai tăng thêm 2 kg nữa, nhưng từ tháng thứ ba thì cháu lớn nhanh như thổi. Hồi cháu tròn 5 tháng nặng đúng 15 kg.

Cả họ hàng nội ngoại anh Xa Văn Xiềng (cha bé) và mẹ là chị Xa Thị Tin, chẳng ai to con hay béo tốt cả. Họ đều là những người “thấp bé, nhẹ cân”. Chị Tin sinh năm 1984, năm nay ngót 30 tuổi chỉ cao độ 1,4 m, nặng chưa đầy 37 kg. Còn anh trai Hồng Anh là Xa Tiến Thể năm nay đã 5 tuổi nhưng mới nặng có 12 kg. Theo chị Thành, bé thể thuộc dạng còi xương, suy dinh dưỡng.

Nhà nghèo, cậu bé Xa Hồng Anh chưa từng biết hộp sữa tươi là gì. Bé Hồng Anh chỉ trông vào nguồn sữa mẹ. Đến tháng thứ tư, mẹ đã phải nấu bột và cháo loãng cho bé ăn. Đến tháng thứ sáu bé Hồng Anh đã "xơi" cơm như những đứa trẻ lớn tuổi.

Mẹ cháu cho biết: Từ ngày sinh ra đến giờ, cháu cứ lớn như cây như cỏ, chẳng ốm đau bao giờ. Chị cũng chưa từng tốn viên thuốc nào.

Theo VTC