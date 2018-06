Bé trai một tuổi nghi bị bạo hành được xuất viện

Bé trai một tuổi bơ vơ ở viện với tổn thương nghi bị bạo hành / Bé trai một tuổi nghi bị bạo hành đang nguy kịch ở viện

Theo bác sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, bé được về nhà để ông bà ngoại chăm sóc song vẫn phải theo dõi định kỳ về chức năng thần kinh, tình trạng vận động... Nếu bé có vấn đề bất thường về sức khỏe cần được can thiệp kịp thời.

Toàn bộ chi phí điều trị cho cháu bé trong những ngày nằm viện đã được bảo hiểm y tế chi trả.

Ngày 4/8, bé trai một tuổi được một người tự xưng là hàng xóm đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba cấp cứu trong tình trạng có máu tụ trong não, co giật, thâm tím ở nhiều vị trí trên cơ thể. Bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn, rồi Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ nghi bé bị bạo hành nên mời công an điều tra. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, bước đầu xác minh gia đình của cháu bé khá phức tạp. Bé đã được ông bà nhận chăm sóc. Trong thời gian bé nằm viện có thời điểm sức khỏe diễn biến rất xấu, rất may đã qua khỏi nguy kịch.

Lê Nga