Bé trai Nghệ An phải sống thực vật sau cú ngã

Các bác sĩ xác định bé bị uốn ván suy đa tạng, phải thở máy. Sau hơn 5 tháng điều trị tích cực, bé đã thoát chết nhưng phải sống thực vật. Hiện bé được điều trị tại khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Các bác sĩ cho biết, đứa trẻ nào trong đời cũng đã từng bị ngã từ một vài lần đến nhiều lần. Có trẻ chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, có trường hợp bị chấn thương rất nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Trẻ bị ngã phần lớn là do sự vô ý hoặc bất cẩn của người lớn hoặc tính tò mò, hiếu động nghịch ngợm, chưa nhận thức được hết những nguy cơ tai nạn. Thường gặp nhất là té ngã do chơi đùa xô đẩy nhau, trẻ chạy nhảy ở những nơi trơn trượt hay ngã do trèo cây, trèo tường, cầu thang, ban công...

Chương trình phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam ghi nhận ngã đứng đầu trong số những tai nạn ở trẻ em dưới 15 tuổi. Ngã có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, từ trật khớp, gãy xương, chấn thương ngực, chấn thương bụng đến chấn thương sọ não hoặc chấn thương nhiều cơ quan dẫn đến tử vong.

Để tránh các chấn thương do ngã, cha mẹ cần trông nom cẩn thận khi trẻ mới biết bò, biết đi. Cha mẹ cũng nên giáo dục trẻ đảm bảo an toàn khi chơi đùa để bé nhận thức được những nguy hiểm và tránh.

Thu Hiền