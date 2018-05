Bé trai vỡ lá lách suýt chết do người nhà quyết chuyển viện

Bệnh viện tuyến trên không được chữa bệnh nhẹ

Bé trai 10 tuổi bị ngã chiều 7/1 khi được bạn chở bằng xe đạp. Bé không có trầy xước nghiêm trọng nhưng tối cùng ngày không chịu ăn, đau tức bụng nên được người nhà đưa đến bệnh viện huyện và chuyển lên tỉnh. Siêu âm thấy chảy máu trong bụng, bác sĩ nghi ngờ bé bị vỡ lách và điều trị bảo tồn. Hôm sau tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, chụp CT thấy vỡ lách nên bác sĩ chỉ định mổ cắt lách.

Bác sĩ giải thích nguy cơ khó lường trên đường chuyển viện, người nhà vẫn kiên quyết thuê xe cấp cứu đưa con đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau quãng đường di chuyển hơn 30 phút đến Chợ Rẫy, bệnh nhân được bác sĩ mổ cấp cứu ngay trong đêm hút khoảng 500 ml máu tràn trong bụng. Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhi được cắt lách thành công, thoát nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Bùi An Thọ, Phó Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các chấn thương tạng đặc ở bụng như gan, lách khi vỡ gây chảy máu nếu có khả năng tự cầm máu thì sẽ điều trị bảo tồn. Trường hợp chảy máu nhiều, không tự cầm được thì phải can thiệp mổ cấp cứu để xử trí càng nhanh càng tốt.

"Lách đang chảy máu, khi bệnh nhân di chuyển bị rung lắc mạnh có thể làm rạn vết nứt, chảy máu nhiều dẫn đến tử vong", bác sĩ An chia sẻ. Những trường hợp xuất huyết nội này thường không có chỉ định chuyển viện mà phải xử trí tại chỗ. Kỹ thuật cắt lách có thể thực hiện tại hầu hết các bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận nhiều trường hợp vỡ gan, lách nguy hiểm, đôi khi không phải do chấn thương mà do quá trình chuyển viện xa xôi.

Sau 5 ngày mổ, bé trai hồi phục và được xuất viện ngày 13/1. Người mẹ cho biết khi bác sĩ địa phương khuyến cáo, dù rất lo bất trắc xảy ra trên đường nhưng sợ bệnh viện tỉnh mổ biến chứng như các trường hợp từng xảy ra nên vẫn mạo hiểm đưa con lên TP HCM.

