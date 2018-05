Bệnh dại gây chết người có xu hướng tăng ở Việt Nam

Năm 2016 cả nước có 91 ca tử vong do bệnh dại, tăng 17% so với năm 2015 và tăng 38% so với năm 2014. Riêng 9 tháng năm nay ghi nhận 57 ca tử vong tại 29 tỉnh, thành. Bệnh có xu hướng tăng cao trở lại, số tử vong năm sau nhiều hơn năm trước; ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết tại lễ míttinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại diễn ra tại TP Bắc Giang hôm nay.

Theo ông Tấn, các trường hợp tử vong tập trung tại một số tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Nguyên nhân do công tác phòng chống dịch bệnh chưa hiệu quả, tỷ lệ tiêm văcxin phòng dại trên người và động vật còn thấp.

Người dân Bắc Giang đưa chó đi tiêm phòng dại.

Nguyên tắc không có bệnh dại trên đàn chó thì không có bệnh dại trên người. Tuy nhiên, theo số liệu của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có hơn 7,7 triệu con chó nuôi nhưng chỉ 41% được tiêm văcxin dại (gần 3 triệu con).

Ông JongHa Bae, Trưởng đại diện Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc tại Việt Nam cho biết, để có thể loại trừ bệnh dại vào năm 2030, Việt Nam cần có những hành động mạnh mẽ hơn nữa. Cần quản lý được tổng đàn chó thực tế, tăng tỷ lệ tiêm phòng và đảm bảo có văcxin kịp thời cho những người bị chó cắn.

Hàng năm trên thế giới, bệnh dại gây ra 59.000 ca tử vong. Những cái chết này đã có thể phòng tránh được khi áp dụng ba biện pháp chính gồm tiêm phòng cho chó, phòng tránh bị chó cắn và tới ngay cơ sở y tế để tiêm phòng nếu không may bị chó cắn.

Bệnh dại không thể chữa được khi người bị chó cắn có các biểu hiện nhiễm bệnh. Người bệnh trải qua cái chết từ từ và đau đớn. Tiêm phòng ngay sau khi bị động vật cắn có thể cứu sống tính mạng và tránh khỏi đau đớn.

Để phòng chống bệnh, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp:

- Tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y.

- Không thả rông chó mèo; chó ra đường phải đeo rọ mõm.

- Không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo.

- Khi bị chó mèo cắn, cào, liếm cần:

Rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó mèo cắn.

Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn iod hoặc povidone, iodine.

Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương.

Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại.

- Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.

Trong thời gian tiêm phòng vẫn tiếp tục theo dõi con chó đã cắn mình. Nếu sau 10 ngày con chó vẫn bình thường, không phải chó dại thì có thể dừng tiêm.

Nghị định 90 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/9 quy định người nuôi chó không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền 600.000-800.000 đồng. Trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo cũng chịu mức phạt 600.000-800.000 đồng.

Phương Trang