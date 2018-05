Bệnh dị ứng ngày càng phổ biến

Mới đây, chương trình "Khám và tư vấn miễn phí bệnh viêm mũi dị ứng và các bệnh về da do dị ứng" do Bệnh viện Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd (“MSD”) tổ chức tại TP HCM đã thu hút rất đông người bệnh đến thăm khám, từ người cao tuổi đến các em nhỏ. Em Phương, 5 tuổi, nhà ở quận 9, bị dị ứng từ lúc mới sinh, ban đầu là chàm sữa, sau đó là nổi mẫn đỏ ở mặt, tay và gáy. Em bị tái phát nhiều lần, mỗi lần như vậy Phương được gia đình đưa đi bác sĩ và sau khi uống thuốc thì tình trạng dị ứng thuyên giảm nhưng hết thuốc vài ngày thì bệnh lại tái phát. Lâu dần gia đình quen với tình trạng này nên không đưa em đi điều trị nữa.

Nhiều người đợi khám tại chương trình “Khám và tư vấn miễn phí bệnh viêm mũi dị ứng và các bệnh về da do dị ứng” do Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM phối hợp với Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd (“MSD”) tổ chức.

Còn bà Nga, 58 tuổi, ở Bình Dương thường bị ngứa, hắt hơi và thậm chí nổi mẫn đỏ khắp người mỗi khi ra vườn gặp bướm hay côn trùng. Khi phát bệnh, bà Nga chỉ uống thuốc mà không đến gặp bác sĩ vì nghĩ bệnh sẽ luôn tái phát. Ngoài ra, bà cũng thường bị viêm mũi, hắt hơi, chảy mũi mỗi khi ngửi thấy mùi lạ. Điều này đã gây khó khăn cho bà mỗi khi phải đi ra khỏi nhà.

Những trường hợp dị ứng do thời tiết thay đổi, phấn hoa hay thức ăn xuất hiện ngày càng nhiều. Nguyên nhân là tình trạng ô nhiễm môi trường, sự thay đổi thời tiết đột ngột, tất cả khiến tình trạng dị ứng xuất hiện nhiều và nặng hơn.Tại các thành phố lớn, mật độ khói bụi do xe cộ đông đúc, môi trường làm việc hóa chất, máy lạnh, hồ bơi, cùng với thời tiết thất thường càng khiến người dân bị dị ứng về mũi và da nhiều hơn.

Nguyên nhân gây dị ứng là tình trạng ô nhiễm môi trường, sự thay đổi thời tiết đột ngột... Ảnh minh họa.

Dị ứng ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và chất lượng cuộc sống của con người. Nó làm rối loạn giấc ngủ dẫn đến mệt mỏi và hiệu suất làm việc kém. Tỷ lệ dị ứng thường xảy ra nhiều đối với phụ nữ và trẻ em.

Bà Nga than thở: vì bị dị ứng phấn hoa nên bà không thể ra vườn chăm sóc vườn cây ăn trái của gia đình, khi có việc phải ra vườn thì ngay lập tức sau đó phải uống thuốc để điều trị. Còn chị Thu, 22 tuổi, nhà ở quận 4 lại rất mặc cảm với bạn bè do bị dị ứng da khi thời tiết thay đổi. Chị kể: trời lạnh hay nóng đột ngột cũng làm da chị nổi đầy nốt đỏ. Có hôm đang trong lớp học tiếng Anh nhưng người bị nổi nốt đỏ khiến chị ngượng ngùng phải xin phép ra về.

Nhiều bệnh nhân và cả các bác sĩ, dược sĩ vẫn có thể có sự nhầm lẫn giữa bệnh cảm cúm với viêm mũi dị ứng, bởi chúng có nhiều triệu chứng giống nhau. Ảnh minh họa.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Mai, Giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y dược TP HCM, việc sử dụng thuốc không đúng khi bị dị ứng có thể kéo dài và làm nặng thêm các triệu chứng dị ứng. Bên cạnh đó nhiều bệnh nhân và cả các bác sĩ, dược sĩ vẫn có thể nhầm lẫn giữa bệnh cảm cúm với viêm mũi dị ứng, bởi chúng có nhiều triệu chứng giống nhau. Kết quả khảo sát cũng cho thấy chỉ có khoảng 30% - 50% người bị viêm mũi dị ứng sử dụng đúng thuốc đặc trị.

Điều quan trọng trong điều trị dị ứng là nhận biết tác nhân gây dị ứng để phòng tránh. Hiện chưa có biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn bệnh dị ứng nhưng có vài loại thuốc có thể điều trị giúp giảm triệu chứng dị ứng. Loại thuốc dạng viên và siro dành cho cả người lớn và trẻ em trên 2 tuổi được chứng minh là giải pháp hữu hiệu cho các trường hợp dị ứng viêm mũi dị ứng, mề đay mãn tính và các bệnh da do dị ứng, có thể giúp người bệnh dị ứng kiểm soát được bệnh và thoải mái làm việc trong suốt 24 giờ. Thuốc nhanh chóng phát huy hiệu quả trong vòng khoảng 30 phút sau khi uống, góp phần giảm bớt nỗi lo âu của người bệnh dị ứng, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngọc Bích