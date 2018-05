Bệnh dịch hạch nguy cơ bùng phát ở Mỹ sau hàng chục năm biến mất

6 căn bệnh nguy hiểm tàn phá cơ thể người như thế nào

Được mệnh danh là "cái chết đen", dịch hạch từng giết chết khoảng 50 triệu người. Giờ đây sau hàng chục năm biến mất, căn bệnh có nguy cơ quay trở lại. Giới chức Mỹ phát hiện bọ chét ở hạt Navajo và Coconino bang Arizona dương tính với vi khuẩn Yersinia pestis gây dịch hạch.

Bọ chét ở Mỹ dương tính với vi khuẩn gây dịch hạch. Ảnh: Forbes.

Theo Business Insider, thông tin trên được Sở Y tế Navajo đăng tải trên trang Facebook đi kèm khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với động vật mang bọ chét và không cho thú cưng chạy tự do. Cách đây vài tháng, giới chức y tế New Mexico cũng xác nhận 2 trường hợp ở hạt Santa Fe nhập viện do dịch hạch.

Dịch hạch truyền sang người và động vật qua vết cắn của bọ chét mang vi khuẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với con vật bị bệnh.

Triệu chứng của dịch hạch ở người thường xuất hiện 2-6 ngày sau khi nhiễm vi khuẩn; bao gồm sốt cao, ớn lạnh, đau đầu, yếu ớt, đau cơ, sưng hạch bạch huyết ở háng, nách, chân tay. Dịch hạch có thể lây lan khắp cơ thể theo đường máu và/hoặc tấn công phổi.

6 căn bệnh nguy hiểm tàn phá cơ thể người như thế nào

6 căn bệnh nguy hiểm hàng đầu tàn phá cơ thể người như thế nào?

Chuột cùng các loại gặm nhấm bị cho là nguồn mang bệnh nhưng chính bọ chét mới là nguyên nhân lây lan dịch hạch. Giết chết cả động vật lẫn con người, dấu hiệu đầu tiên cảnh báo đợt bùng phát dịch hạch thường là cái chết của một bầy chó hoặc động vật gặm nhấm.

Trên thực tế, dịch hạch chưa hề biến mất mà vẫn tồn tại. Nó là một trong những căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ với tỷ lệ tử vong lên đến 30-60%. Tuy nhiên, nếu kịp thời phát hiện và can thiệp, y học ngày nay có thể dễ dàng chữa trị dịch hạch bằng kháng sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới thống kê từ năm 2010 đến 2015, thế giới có 584 người chết vì dịch hạch.

Minh Nguyên