Bệnh nhân bị liệt có thể đi lại nhờ công nghệ mới

Phương pháp mới giúp người liệt có thể tự đứng lên

Bệnh nhân nam đang di chuyển từng bước với sự trợ giúp của thiết bị mới. Ảnh: Independent.

Các nhà khoa học từ Đại học California (Mỹ) đã phát minh thiết bị đọc não giúp người bị liệt có thể đi lại. Theo Journal of Neuroengineering and Rehabilitation, một bệnh nhân 26 tuổi đã di chuyển được 3,5 m với sự trợ giúp. Anh đã bị liệt 5 năm do chấn thương tủy sống sau tai nạn giao thông.

Với thiết bị này, não được liên kết và can thiệp bởi máy tính. Đội ngũ nghiên cứu dựa trên cơ sở tủy sống bị tổn thương sẽ ngăn chặn thông tin gửi từ não bộ, nhưng não vẫn có khả năng truyền tín hiệu và chân vẫn có thể nhận chúng. Khi bệnh nhân nghĩ về việc đi lại, máy tính sẽ tạo ra những tín hiệu gửi đến điện cực được gắn chân, kích thích cơ bắp, giúp người bệnh có thể di chuyển. Kích thích sẽ ngừng khi bệnh nhân không còn nghĩ đến vấn đề này.

Tiến sĩ gốc Việt An Do thuộc nhóm tác giả cho hay: "Chúng tôi phát hiện con người có thể khôi phục và làm chủ khả năng đi lại dù bị chấn thương tủy sống. Thiết bị mới này là một phương pháp đầy hứa hẹn và là bước tiến của hệ thống điều khiển não sử dụng công nghệ thực tế ảo hay khung xương rô bốt hiện nay".

Vấn đề lớn nhất còn lại là duy trì khả năng thăng bằng ở người bệnh. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng trên nhiều bệnh nhân khác để công trình được hoàn thành.

Minh Nguyên