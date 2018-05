Bệnh nhân bị rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao

Rung nhĩ là tình trạng rối loạn nhịp tim do tâm nhĩ co bóp nhanh và không đều. Rung nhĩ đang có xu hướng tăng lên theo tuổi thọ trung bình dân số, tần suất mắc các bệnh tim mạch mạn tính, như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim đang gia tăng. Đây cũng là những yếu tố nguy cơ cao cho bệnh rung nhĩ.

Giáo sư, bác sĩ Alexxander Graham G. Turpie từ Viện McMaster Hamilton chia sẻ các xu hướng phòng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ trên thế giới.

Số liệu của nhiều tổ chức tim mạch lớn như ACC, AHA, ESC cho thấy có hơn 1/3 các trường hợp nhập viện do rối loạn nhịp tim. Tại châu Âu, khoảng 4,5 triệu người bị rung nhĩ, con số này cũng cao ở mức báo động ở châu Á.

Ở Việt Nam, theo khảo sát của Viện Tim mạch Quốc gia kết hợp với Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ rung nhĩ ở người Việt chiếm vào khoảng 0,3% dân số. Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ đột quỵ ở người Việt cũng không ngừng tăng cao.

Chủ tọa hội nghị và các báo cáo viên thảo luận những vấn đề trong dự phòng đột quỵ.

Tại Hội thảo "Dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ không do van tim: Hiện tại và tương lai" do Công ty Bayer phối hợp với Hội tim mạch học TP HCM ngày 1/8, nhiều chuyên gia cho rằng đột quỵ đang trở thành mối lo cho hầu hết các gia đình Việt. Đột quỵ xảy ra không chỉ đem gánh nặng đến cho gia đình và xã hội mà còn làm giảm chất lượng sống, có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân. Nhiều số liệu khảo sát cho thấy 50% số trường hợp đột quỵ do rung nhĩ có nguy cơ tử vong, 50% còn lại đối diện với nguy cơ tàn phế. Chính vì thế, việc dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ là rất cần thiết.

Hiện nay, một trong những biện pháp để phòng ngừa đột quỵ trên bệnh nhân có bệnh rung nhĩ không do van tim là thuốc kháng đông máu đường uống (nhóm kháng vitamin K) ra đời từ thập niên 40 của thế kỷ XX, thuốc kháng đông này từng được chỉ định dùng cho nhiều bệnh nhân. Thế nhưng, việc sử dụng thuốc kháng đông cổ điển này không dễ dàng, bệnh nhân và thầy thuốc phải theo dõi chỉ số đông máu (INR) thường xuyên, phân liều uống cẩn thận, kiêng kỵ các thức ăn giàu vitamin K (như rau củ, bông cải, măng tây…) và thận trọng khi dùng kèm nhiều thuốc khác.

Ông Manoj Saxena, Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer tại Việt Nam chia sẻ thông tin tại hội nghị.

Hiện tại hãng Bayer của Đức đã giới thiệu một loại thuốc kháng đông thế hệ mới dạng uống (ức chế chọn lọc trên yếu tố Xa, một yếu tố quan trọng trong con đường đông máu) với chỉ định phòng chống đột quỵ cho bệnh nhân bị bệnh rung nhĩ không do van tim và có thể cải thiện được những bất tiện này. Chuyên gia của Bayer nhấn mạnh loại viên uống thế hệ mới này có cách dùng thuận tiện, đơn giản với liều dùng một viên mỗi ngày, ít tương tác với các thực phẩm sử dụng hàng ngày và không cần phải theo dõi INR.

"Đột quỵ không chỉ tác động đến bệnh nhân mà còn liên lụy thêm cả người chăm sóc, do đó phòng ngừa bệnh nên là điều ưu tiên", ông Manoj Saxena, Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer tại Việt Nam nhấn mạnh.

Thu Ngân