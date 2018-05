Bệnh nhân cơ cực nằm viện ngày nắng nóng

Tại Hà Nội, theo cơ quan khí tượng từ ngày 27/6 đến nay mỗi ngày nền nhiệt tăng một độ C. Ngày 1/7, 3 trong 5 trạm đo là Sơn Tây, Láng, Hà Đông đều 40 độ C. Vùng "mát" nhất là Hoài Đức 39,3 độ C. Dự báo đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt này sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 4/7.