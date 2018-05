Bệnh nhân dễ chết nếu được phẫu thuật vào ban đêm

Kết luận được các nhà khoa học thuộc Đại học McGill (Canada) rút ra từ nghiên cứu dựa trên tỷ lệ sống sót sau 30 ngày của bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Do Thái Montreal. Theo WebMD, nhóm tác giả đã xem xét dữ liệu của 41.716 ca phẫu thuật cấp cứu từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2015. Giờ phẫu thuật được chia thành ban ngày (từ 7h30 đến 15h29), ban tối (từ 15h30 đến 23h29) và ban đêm (từ 23h30 đến 7h29).

Ảnh: Techly.

Các nhà khoa học phát hiện bệnh nhân được phẫu thuật vào ban đêm dễ tử vong hơn 2,17 lần so với bệnh nhân được phẫu thuật vào ban ngày. Bên cạnh đó, nguy cơ ra đi của người lên bàn mổ lúc cuối ngày cũng cao hơn 1,43 lần so với những ai được can thiệp sớm hơn.

Công trình nhận định phẫu thuật vào ban đêm nhiều rủi ro bởi hàng loạt nguyên nhân khác nhau, ví dụ như sự mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ, thiếu hụt nhân lực và chữa trị chậm trễ. "Phân tích các yếu tố giúp tìm ra lý do tỷ lệ tử vong tăng vào buổi đêm, từ đó đưa ra cách hành động để hạn chế tình trạng này", tiến sĩ Ning Nan Wang thuộc nhóm tác giả phát biểu tại Hội nghị Bác sĩ Gây mê Quốc tế Hong Kong.

Minh Nhật