Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần

Cảnh báo này được đưa ra tại hội thảo khoa học chuyên đề về quản lý huyết khối và dự phòng đột quỵ. Chương trình do Hội Tim mạch TPHCM chủ trì, được tài trợ bởi văn phòng đại diện Bayer (South East Asia) Pte Ltd.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thế giới có 15 triệu người bị đột quỵ. Trong số này, khoảng 5 triệu người bị tàn phế suốt đời và hơn 5 triệu người tử vong, chiếm 10% số ca tử vong toàn cầu. Đột quỵ là nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu và chết người đứng hàng thứ ba.

Các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế cùng chia sẻ kiến thức và thực hành tiêu biểu về quản lý huyết khối và dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân tại Việt Nam.

Rung nhĩ là tình trạng rối loạn nhịp tim dẫn đến ứ đọng máu bất thường trong buồng tim. Từ đó dẫn đến sự hình thành các cục máu đông, còn gọi là huyết khối. Cục máu đông này có thể bung ra và di chuyển lên não gây gián đoạn việc cung cấp oxy khiến bệnh nhân đột quỵ. Khi có các triệu chứng đánh trống ngực, mệt mỏi, đau ngực, choáng váng, khó thở, ngất… bạn cần nhanh chóng đến cơ quan y tế để kiểm tra sức khỏe và có biện pháp điều trị phòng ngừa đột quỵ. 38% bệnh nhân rung nhĩ không có triệu chứng, có thể được phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ.

Đột quỵ do rung nhĩ có thể được dự phòng bằng các giải pháp chống huyết khối. Nhóm thuốc kháng đông đường uống mới ra đời được xem là liệu pháp thay thế kháng vitamin K truyền thống. Nó có ưu điểm gồm liều cố định, ít tương tác thuốc và thức ăn, không phải theo dõi xét nghiệm máu nên thuận tiện hơn cho bệnh nhân. Loại thuốc này được chứng minh có hiệu quả tương đương và giúp giảm nhiều hơn tỷ lệ xuất huyết nặng như xuất huyết nội sọ và xuất huyết gây tử vong.

Bàn tròn thảo luận giữa các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế về Liệu pháp kháng đông hiệu quả trong điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

Tại hội nghị thường niên của Cộng đồng Tim mạch và Rối loạn nhịp tim châu Âu (ECAS) lần thứ 12, diễn ra vào tháng 4 ở Đức, các chuyên gia khẳng định, thuốc kháng đông đường uống mới giúp giảm tỷ lệ đột quỵ do thiếu máu cục bộ cũng như xuất huyết nội sọ ở bệnh nhân rung nhĩ không do van tim. Kết luận này được công bố từ Revisit US, nghiên cứu hồi cứu trong thực tiễn lâm sàng trên gần 23.000 bệnh nhân tại Mỹ.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng pha 3 Einstein cũng cho thấy liệu pháp một thuốc kháng đông đường uống mới có khởi phát tác dụng nhanh, giúp đơn giản hóa việc trị liệu thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Phương pháp này có hiệu quả điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tương đương cách điều trị kháng đông truyền thống gồm thuốc tiêm heparin có trọng lượng phân tử thấp kết hợp kháng vitamin K đường uống. Liệu pháp đồng thời giúp rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cấp.

Các liệu pháp kháng đông đường uống mới hỗ trợ tích cực cho việc giảm bớt gánh nặng y tế - xã hội do đột quỵ cũng như các bệnh lý huyết khối gây ra. Bác sĩ Lynette Moey, Giám đốc nhánh Dược phẩm của Bayer tại Việt Nam cho biết, Bayer đem đến cho bệnh nhân những giải pháp tiên tiến để dự phòng hai bệnh trên.

Mai Thương